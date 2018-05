Gp Monaco | Vettel | ' Possiamo essere più veloci delle Red Bull'

(Di giovedì 24 maggio 2018) Roma, 24 mag. , askanews, Sebastiannon si dice impressionato dallatàdue Red. 'piùdi loro? Certo, perché no? Già in altri venerdì erano stati più ...

Sebastian Vettel - GP Monaco Montecarlo 2018 : “Sono fiducioso! Possiamo migliorare la macchina” : Terzo al termine della prima giornata di prove libere del GP di Monaco, sesta prova del Mondiale 2018 di Formula Uno, Sebastian Vettel analizza le proprie prestazioni in pista, giudicando la sua Ferrari lontana dalla messa a punto ideale anche se non vuol di certo arrendersi. “Credo sia stata una giornata discreta, anche se è stata complicata per via del traffico e delle bandiere rosse. Poi tutti si sono buttati in pista e c’è stato ... : Terzo al termine della prima giornata di prove libere del GP di, sesta prova del Mondialedi Formula Uno,analizza le proprie prestazioni in pista, giudicando la sua Ferrari lontana dalla messa a punto ideale anche se non vuol di certo arrendersi. “Credo sia stata una giornata discreta, anche se è stata complicata per via del traffico e delle bandiere rosse. Poi tutti si sono buttati in pista e c’è stato ...

F1 - GP Monaco Montecarlo 2018 : prove libere - la classifica combinata dei tempi. Ricciardo e Red Bull super veloci. Vettel in terza piazza : Red Bull e Daniel Ricciardo inarrivabili per tutti in queste prove libere del giovedì. Le vetture di Milton Keynes dominano la scena e son in vetta alla classifica combinata di oggi. L’australiano, in vetta, con il nuovo record (non ufficiale) della pista, primo a scendere sotto il muro dell”1’12” (1’11″841). A 194 millesimi troviamo l’altro alfiere del team anglo-austriaco Max Verstappen, a conferma ... : Rede Danielinarrivabili per tutti in questedel giovedì. Le vetture di Milton Keynes dominano la scena e son in vetta alladi oggi. L’australiano, in vetta, con il nuovo record (non ufficiale) della pista, primo a scendere sotto il muro dell”1’12” (1’11″841). A 194 millesimi troviamo l’altro alfiere del team anglo-austriaco Max Verstappen, a conferma ...

F1 - GP Monaco Montecarlo 2018 : prove libere 2. Daniel Ricciardo fulmine davanti a Verstappen - poi Vettel e Hamilton : Se la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco 2018 di Formula Uno aveva fatto capire che la Red Bull sarebbe stata grande protagonista a Montecarlo, la FP2 lo ha addirittura amplificato. Miglior tempo (e nuovo record ufficioso della pista) per Daniel Ricciardo in 1:11.841 e seconda posizione per il suo compagno Max Verstappen che si è fermato a 1:12.035. Un duello interno che ha davvero impressionato, con le due vetture di ... : Se la prima sessione didel Gran Premio didi Formula Uno aveva fatto capire che la Red Bull sarebbe stata grande protagonista a, la FP2 lo ha addirittura amplificato. Miglior tempo (e nuovo record ufficioso della pista) perin 1:11.841 e seconda posizione per il suo compagno Maxche si è fermato a 1:12.035. Un duello interno che ha davvero impressionato, con le due vetture di ...

