Crociere nel mondo : 26 - 7 milioni di passeggeri nel 2017 : Secondo l' associazione internazionale dell'industria crocieristica , CLIA , lo scorso anno sono saliti a bordo delle navi da crociera nel mondo 26,7 milioni di passeggeri , oltre l'8% in più ...

Crociere - a Palermo arriva Msc Divina : 27 tappe in città nella stagione estiva : Dopo Msc Meraviglia sbarca a Palermo Msc Divina. La nave da crociera, lunga 333 metri e in grado di ospitare fino a 4345 passeggeri, è arrivata per la prima volta nel porto palermitano lunedì 2 aprile e oggi è stata accolta da autorità e istituzioni locali dando così il via ufficiale alle 27 tappe che vedranno la Divina attraccare al porto ogni lunedì fino al 1 ottobre. La nave partirà da Palermo ogni lunedì per 27 Crociere settimanali nel ...

