Volley | Nations League 2018 | ruggito dell’Italia! Prima vittoria | la Germania si arrende

LIVE Volley - Italia-Germania in DIRETTA : Nations League 2018. Azzurre - una vittoria per svoltare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. A Suwon (Corea del Sud) le Azzurre, reduci da quattro sconfitte consecutive, proveranno a rialzare la testa e a ottenere quella vittoria che serve per svoltare. Le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno un bisogno disperato di questo successo per provare a sbloccarsi e tenere vive le speranze di qualificarsi alla Final Six, ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia - ora serve la vittoria! Contro la Germania per sbloccarsi : La Nations 2018 di Volley femminile si sta rivelando troppo complicata per l’Italia, almeno in questo frangente. Le azzurre hanno perso le prime quattro partite della competizione internazionale che ha preso il posto del Grand Prix e sono già spalle al muro: la qualificazione alla Final Six è lontanissima, per continuare a sperare è assolutamente necessario battere la Germania che oggi si è dovuta inchinare al cospetto delle padrone di ...

Volley femminile - Nations League 2018 : domani Italia-Germania (23 maggio). Programma - calendario - orario d’inizio e tv : domani 23 maggio si gioca Italia-Germania, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre torneranno in campo a Suwon (Corea del Sud) per sfidare la compagine teutonica con l’obiettivo di conquistare la prima vittoria nel torneo: dopo quattro sconfitte consecutive, la nostra Nazionale proverà a festeggiare ma di fronte si troverà una squadra molto arcigna e compatta che venderà cara la pelle. La speranza è che ...

Volley - Nations League : quarto ko per le azzurre - addio Final Six : SUWON , Corea del Sud, - Il secondo round della Nations League si apre così come si era chiuso il primo disputato negli Stati Uniti pochi giorni fa, ovvero con una sconfitta. L'ItalVolley femminile di ...

Volleyball Nations League – La Russia piega l’Italia : secco 3-0 per le azzurre : Volleyball Nations League: la Russia supera la nazionale italiana 3-0 Il secondo round della Volleyball Nations League si è aperto con una sconfitta per la nazionale italiana femminile, superata 0-3 (24-26, 12-25, 23-25) dalla Russia. Le azzurre non ce l’hanno fatta a centrare il primo successo nel torneo, dovendo restare ferme a quota 1 punto in classifica. Nel primo set le ragazze di Mazzanti si sono espresse sullo stesso livello delle ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia-Russia - le pagelle delle azzurre. Non basta la scossa di Bosetti-Sylla - quarta sconfitta consecutiva : L’Italia è stata sconfitta dalla Russia per 3-0 incappando così nel quarto ko consecutivo nella Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre hanno faticato nei vari fondamentali, di seguito le pagelle delle ragazze che sono scese in campo. SERENA ORTOLANI: 6. L’opposto riesce ad andare in doppia cifra (14 punti), a tratti trascina le compagne anche se il 25% in fase offensiva è davvero troppo poco per una veterana del ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia-Russia 0-3 - le azzurre lottano ma crollano a Suwon. Quarta sconfitta : L’Italia non riesce a graffiare nella Nations League 2018 di Volley femminile e incappa nella Quarta sconfitta consecutiva. Il neonato torneo internazionale, erede del Grand Prix, non sta regalando gioie alla nostra Nazionale che è stata battuta dalla Russia per 3-0 (26-24; 25-12; 25-23) e rimane al penultimo posto in classifica, ancora incapace di vincere. A Suwon (Corea del Sud) le ragazze di coach Davide Mazzanti hanno lottato contro ...

Volley - Nations League 2018 maschile : calendario Italia e movimenti mercato : Dal 25 al 27 maggio la Nazionale Italiana maschile di pallavolo sarà impegnata nella prima tappa della Nations League 2018, il torneo che ha sostituito da quest'anno la World League. A seguire il calendario, gli orari e la copertura tv, oltre agli ultimi principali movimenti di mercato con protagonisti i principali club Italiani. In attesa di conoscere i risultati della Nazionale femminile, impegnata nella seconda tappa della Volleyball Nations ...

LIVE Volley femminile - Italia-Russia in DIRETTA : azzurre per il colpaccio in Nations League. 0-1 Russia ai vantaggi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Russia, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. A Suwon (Corea del Sud) le azzurre proveranno a reagire dopo le tre sconfitte maturate a Lincoln ma di fronte di troveranno una formazione di assoluto spessore che ha già ottenuto due successi (contro le modeste Argentina e Thailandia) prima del ko nel big match contro l’Olanda. Le ragazze di coach Davide Mazzanti ...

LIVE Volley femminile - Italia-Russia in DIRETTA : azzurre per il colpaccio in Nations League : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Russia, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. A Suwon (Corea del Sud) le azzurre proveranno a reagire dopo le tre sconfitte maturate a Lincoln ma di fronte di troveranno una formazione di assoluto spessore che ha già ottenuto due successi (contro le modeste Argentina e Thailandia) prima del ko nel big match contro l’Olanda. Le ragazze di coach Davide Mazzanti ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia-Russia - azzurre per il colpaccio contro Parubets e Malykh. Rientra Lucia Bosetti : Domani mattina (ore 08.00) l’Italia scenderà in campo a Suwon (Corea del Sud) per affrontare la Russia nel match che apre la seconda tappa della Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre, reduci dalle tre sconfitte maturate a Lincoln, vogliono subito riscattarsi per continuare a sperare nella qualificazione alla Final Six della neonata competizione internazionale ma di fronte si troveranno un avversario di assoluto spessore che ...

Volley femminile - Nations League 2018 : l’Italia vuole la vittoria! Contro Russia - Germania e Corea per invertire la rotta : Seconda tappa di Nations League per l’Italia di Volley femminile. La nostra Nazionale sarà impegnata a Suwon (Corea del Sud) dal 22 al 24 maggio, tre partite per cercare di riscattarsi dopo la tripla sconfitta di Lincoln e tentare di rimanere in corsa per la qualificazione alla Final Six del neonato torneo internazionale. Davide Mazzanti ha optato ancora per un gruppo giovane che sarà però supportato da Lucia Bosetti, rientrata dopo una ...

Pallavolo – Volleyball Nations League : la sfida delle azzurre contro la Russia in diretta su RaiSport : Volleyball Nations League: Italia-Russia in diretta su RaiSport + Hd (ore 8) Prenderà il via domani il secondo round della Volleyball Nations League con la nazionale italiana femminile impegnata nella Pool 6 in Corea del Sud. Il trittico di gare delle azzurre sarà aperto dalla sfida contro la Russia (ore 8 italiane): match trasmesso in diretta da RaiSport + Hd. Mercoledì sarà poi la volta delle Germania (ore 9, diretta su RaiSport + Hd), mentre ...

Volley femminile - Nations League 2018 : domani Italia-Russia (22 maggio). Programma - calendario - orario d’inizio e tv : Martedì 22 maggio l’Italia scenderà in campo a Suwon (Corea del Sud) per affrontare la Russia nel match che apre la seconda tappa della Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre, reduci dalle tre sconfitte maturate a Lincoln, cercheranno di invertire la rotta contro una formazione di assoluta caratura internazionale che punta alla qualificazione alla Final Six. Le ragazze di Davide Mazzanti proveranno a riscattarsi ma non sarà ...