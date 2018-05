Volley | Final Four Supercoppa italiana 2018 | ecco la città scelta e le date

Volley - Nations League : quarto ko per le azzurre - addio Final Six : SUWON , Corea del Sud, - Il secondo round della Nations League si apre così come si era chiuso il primo disputato negli Stati Uniti pochi giorni fa, ovvero con una sconfitta. L'ItalVolley femminile di ...

Beach Volley World Tour 2018 Itapema. Brasiliani implacabili in casa : svizzeri e norvegesi si arrendono in finale : Brasile padrone sulla sabbia di casa, tanto per cambiare. la nazionale carioca si prende il doppio successo nel torneo 4 Stelle di Itapema e ribadisce la sua superiorità negli appuntamenti più importanti della stagione. I campioni del mondo Evandro/Andrè confermano una volta di più la loro leadership planetaria in campo maschile, mentre tra le donne Agatha/Duda, dopo i sei podi dello scorso anno, tornano a vincere sulle spiagge di casa ...

Diretta/ Italia Australia (risultato finale 3-0) streaming video e tv - vittoria azzurra! (amichevole Volley) : Diretta Italia Australia: info streaming video e tv della seconda amichevole contro gli aussie, ultimo test match per la nostra nazionale prima della Nations League.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 22:44:00 GMT)

Volley – Finali Nazionali Giovanili CRAI U14 femminili : splendida vittoria della Volleyrò Casal De Pazzi : Finali Nazionali Giovanili CRAI U14 femminili: a Tortolì vittoria della Volleyrò Casal De Pazzi Si sono concluse a Tortolì le Finali Nazionali Giovanili CRAI Under 14 femminili: a vincere la Volleyrò Casal De Pazzi Roma che ha battuto in finale la Progetto Volley Orago/V7/Uyba in finale. Nella gara che valeva il titolo la formazione laziale ha superato quella lombarda per 3-1 (25-23, 9-25, 25-23, 29-27). Sul gradino più basso del podio è salita, ...

LIVE Volley - Civitanova-Zenit Kazan in DIRETTA : Finale Champions League. 2-3 - la Lube si arrende. Poker dei Campioni d’Europa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Zenit Kazan, Finale della Champions League 2018 di Volley maschile. Alle Baskethall di Kazan si assegna il massimo trofeo continentale: i Campioni d’Europa vanno a caccia del quarto sigillo consecutivo, impresa mai riuscita in passato, e partiranno con tutti i favori del pronostico ma la Lube proverà a compiere il miracolo sportivo e a surclassare la corazzata russa contro cui hanno ...

Volley - Champions League 2018 : Civitanova-Zenit Kazan - Finale da urlo. La Lube vuole l'impresa - i Campioni d'Europa per il poker da leggenda : Per potere sperare di battere i Campioni del Mondo bisogna alzare le barricate attorno al russo e al cubano, giocando perfettamente a muro e in difesa, provando a picchiare bene al servizio senza ...