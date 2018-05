Serie C | play off | Alessandria | addio sogno promozione Vince la FeralpiSalò

Risultati Playoff Serie C - Cosenza da impazzire : impresa e Trapani eliminato [FOTO] : 1/24 Giovanni Pappalardo/LaPresse ...

Clamoroso Serie B - playoff verso il rinvio : tutti i dettagli : Clamoroso nel campionato di Serie B, i playoff per la promozione in massima categoria sempre più verso il rinvio, l’ufficialità dovrebbe arrivare già nella giornata di domani. e partita rinviate di una settimana per a causa della possibile penalizzazione del Bari, l’udienza relativa alle violazioni CO.VI.SOC era stata già anticipata a venerdì 25 maggio. La penalizzazione del Bari potrebbe portare ad invertire il campo con il ...

Serie B - slittano i playoff : si attende lòa sentenza sul caso Bari : slittano, probabilmente di una settimana, i playoff di Serie B. La Lega di Serie B e la Figc hanno avvallato l'ipotesi di un rinvio, nata dopo il deferimento del Bari a causa dei ritardati pagamenti ...

Serie B - play out : Entella-Ascoli - dirige Di Paolo : ROMA - La finale d'andata dei play out di Serie B, Entella - Ascoli , in programma giovedì 24 maggio alle ore 20.30, è stata affidata al direttore di gara Aleandro di Paolo, della sezione di Avezzano. ...

Playoff di Serie B a rischio rinvio per il caso Bari - Fabbricini e Balata : 'Stiamo valutando' : Si fa sempre più concreta l'ipotesi di un rinvio dei Playoff di Serie B. Il caso Bari, deferito a causa dei ritardi dei pagamenti di Irpef e contributi Inps ha portato alla protesta del Cittadella, ...

Playoff NBA - rimonta Rockets e Warriors al tappeto : Harden-Paul show - Serie sul 2-2! [VIDEO] : Rockets e Warriors si stanno dando battaglia in una serie di finale di Conference ad Ovest davvero ricca di capovolgimenti Anche tra Rockets e Warriors, serie sul 2-2, così come tra Cleveland e Boston. Due serie di finale di Conference davvero stratosferiche. Nella notte Houston ha espugnato Golden State con una rimonta clamorosa nel 4° quarto terminata 95-92. Alla fine della terza frazione, Harden e soci si trovavano sotto di 10 lunghezze, una ...

Nba playoff - Golden State-Houston 92-95 - Serie sul 2-2 : A 10'46" dalla fine, Houston sembrava spacciata. Sotto di 12, alla Oracle Arena contro i Warriors che in casa nei playoff non perdono dalle Finals 2016. Su un parquet dove non solo i Rockets nella ...

Probabili Formazioni Entella-Ascoli Serie B Play-Out Andata 24-5-2018 : Le Probabili Formazioni di Virtus Entella-Ascoli, Andata Play Out Serie B, 24-05-2018, ore 20:30. Clemenza sfida De Luca. Prende il via la prima parte dei Play-Out di Serie B 2017/2018, con la gara d’Andata tra la Virtus Entella di Volpe, giunta al diciannovesimo posto in classifica quest’anno, e l’Ascoli, che ha terminato la propria corsa un gradino più in alto. In campo si rinnoverà assolutamente la sfida tra i ...