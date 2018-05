Le Fiamme del Pool | il “metodo Falcone” in un docu-film Dalla nascita delle squadre alla

Falcone : ‘Le Fiamme del pool’ - la Gdf ricorda le intuizione del giudice : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) – C’è anche la storia del ‘Giardino della Memoria’ di Palermo nel video promosso dalla Guardia di finanza e dall’associazione nazionale magistrati dal titolo ‘Le Fiamme del pool… sulle tracce dei tesori di Cosa nostra”, realizzato dalle Fiamme gialle con il contributo della Fondazione Falcone. All’interno del video-documentario, presentato nell’aula magna ...

Falcone : 'Le Fiamme del pool' - la Gdf ricorda le intuizione del giudice (2) : (AdnKronos) - "Ringrazio la Guardia di finanza ed in particolare i generali Sebastiano Galdino e Ignazio Gibilaro – ha sottolineato l'ideatore del Giardino e della Giornata della Memoria dedicata ai giornalisti uccisi da mafie e terrorismo, Leone Zingales – per avere scelto il Giardino della Memoria

Aurora - in Fiamme alcuni cassonetti davanti alla sede della Lavazza : Due cassonetti della spazzatura sono stati trascinati lungo via Bologna, all'angolo con via Parma, e dati alle fiamme da ignoti, proprio a pochi metri dal quartier generale della Lavazza, di fronte ...

Fiammetta Borsellino incontra in carcere i killer del padre. Il boss Giuseppe Graviano : "Mio cugino frequentava Berlusconi" : Mentre Palermo si prepara a commemorare il XXVI anniversario delle stragi di Capaci e via D'Amelio, la figlia più piccola di Paolo Borsellino, Fiammetta, lancia un ultimo, disperato appello ai killer che uccisero suo padre invitandoli "a chiedere perdono" e a raccontare tutta la "verità". Lo ha fatto guardando in faccia i boss Giuseppe e Filippo Graviano, che ha incontrato nel dicembre scorso in carcere, dove sono detenuti al 41 ...

Cagliari - Fiamme in un appartamento del centro : anziana salvata dai Vigili del fuoco. Il video dell’operazione : Una donna di ottanta anni salvata, due poliziotti intossicati, la stanza di una abitazione danneggiata e alcuni appartamenti evacuati per circa un’ora. È il bilancio dell’incendio divampato questa mattina in un’abitazione in via San benedetto a Cagliari. Gli agenti della squadra volante, impegnati nel consueto controllo del territorio, transitando in via San benedetto hanno notato del fumo uscir fuori da una finestra e sono ...

Monsampolo - camion in Fiamme all'uscita della Superstrada : Monsampolo DEL TRONTO " Due squadre dei vigili del fuoco partite dalla caserma di San Benedetto sono state chiamate all'intervento, intorno alle 17.15 di questo pomeriggio, per l'incendio che si è ...

“Diversi palestinesi morti”. Medio Oriente in Fiamme : violenti scontri per il trasferimento dell’ambasciata Usa a Gerusalemme : Nella Striscia di Gaza è in atto uno sciopero generale, che riguarda le scuole, le università, le banche e i negozi. L’obiettivo è quello di permettere ai palestinesi di partecipare in massa alla marcia ”del milione” contro l’inaugurazione della nuova ambasciata americana a Gerusalemme e per il Giorno della Nakba, o Catastrofe, come nei Territori viene commemorata la fondazione di Israele. L’appello a manifestare è ...