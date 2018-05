Bimba di 18 mesi mastica barretta di hashish trovata in casa | arrestato il padre

Bimba di 18 mesi mastica barretta di hashish : Ravenna, 23 mag. , Adnkronos, - Una bambina di 18 mesi è stata ricoverata lunedì mattina all'ospedale Santa Maria delle Croci, a Ravenna, per sospetta intossicazione da cannabinoidi. A indagare sul ...

Ravenna - Bimba di 18 mesi ricoverata per intossicazione da hashish : padre arrestato e madre denunciata : Ha trovato una barretta di hashish e ha cominciato a masticarla. E così a soli 18 mesi è finita in ospedale per intossicazione. Dopo 24 ore in osservazione in terapia intensiva, la prognosi per lei è stata sciolta: è ora fuori pericolo anche se dovrà trascorrere qualche altro giorno ricoverata. È accaduto a Ravenna lunedì mattina quando la bimba, mentre il padre era impegnato al telefono, è riuscita ad aprire un cofanetto contenente 62 grammi ...

DIMENTICA FIGLIA IN AUTO/ Morta Bimba di 7 mesi : ma la colpa non è del padre : A San Piero a Grado , PI, un padre, andando al lavoro, ha chiuso la FIGLIA di 7 mesi in AUTO. Per la piccola non c'è stato nulla da fare.

Gaza : uccisi 61 palestinesi. Morta anche una Bimba di 8 mesi : ...

Gaza - “60 morti : c’è Bimba di 8 mesi”. Mosca “preoccupata” e Onu : “Sembra che chiunque possa essere ucciso” : Il giorno dopo gli scontri a Gaza nel giorno dell’apertura dell’ambasciata Usa a Gerusalemme sale il numero dei morti e dei feriti: sono 60 le vittime tra cui una bimba di otto mesi morta, secondo il ministero della sanità della Striscia, per l’inalazione dei gas lacrimogeni sparati dall’esercito e che si trovava sotto una tenda con i genitori, allestita dagli organizzatori della manifestazione, non distante dai reticolati ...

Milano - tragedia in una casa famiglia : muore Bimba di soli 4 mesi : Trasportata d'urgenza in arresto cardiocircolatorio all'ospedale Buzzi, la piccola non ce l'ha fatta.