Trump e l’Iran | la verità è che non c’è un piano B

Commerci con l’Iran - quanto peserebbero sull’Italia le sanzioni di Trump? : O con noi o con gli Stati Uniti. È questo, ridotto ai minimi termini, il senso dell’ultimatum che l’Iran ha dato ai paesi europei. Entro massimo 60 giorni dovranno decidere se sostenere la posizione di Donald Trump, che ha annunciato il ritiro dall’accordo sul nucleare sottoscritto con lo Stato nel 2015, oppure sconfessarla e restare partner anche Commerciali della terra degli ayatollah. Messa tra due fuochi l’Italia sta soppesando bene il da ...

Chi dà una mano a Trump nello scontro con l’Iran : Il mondo lo considera un isolazionista. Ma da Israele all’Arabia Saudita, il presidente statunitense non è il solo a volere il rovesciamento del regime a Teheran. Leggi

Donald Trump e la fine dell’accordo nucleare con l’Iran/ I rischi : guerra civile e nuova corsa alle armi : nucleare Iran, no di Trump all'accordo: ultime notizie, deputati di Teheran bruciano bandiere Usa e urlano il canto "Morte all'America", il video della vicenda. Repliche da Cina, Russia e Ue(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 16:35:00 GMT)

Le sanzioni di Trump all’Iran riaccendono il petrolio : Le sanzioni contro l’Iran sono un film già visto, ma i protagonisti sono cambiati rispetto al 2012 e i mercati petroliferi potrebbero non ricalcare lo stesso copione. Con...

Accordo stracciato con l’Iran - Trump si allontana dagli alleati europei : A meno che non si tratti della resa incondizionata di una parte in causa alla fine di una guerra, in diplomazia non esiste l’Accordo perfetto. Perché il suo compito non è fare miracoli...

Usa - Trump sospende l’accordo sul nucleare con l’Iran : “Teheran finanzia il terrorismo” : Usa, Trump sospende l’accordo sul nucleare con l’Iran: “Teheran finanzia il terrorismo” Usa, Trump sospende l’accordo sul nucleare con l’Iran: “Teheran finanzia il terrorismo” Continua a leggere L'articolo Usa, Trump sospende l’accordo sul nucleare con l’Iran: “Teheran finanzia il terrorismo” proviene da NewsGo.

Donald Trump fuori dall’accordo con l’Iran : bruciata la bandiera USA/ Lunedì il vertice europeo : Nucleare Iran, no di Trump all'accordo: ultime notizie, deputati di Teheran bruciano bandiere Usa e urlano il canto "Morte all'America", il video della vicenda(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 10:49:00 GMT)

Stati Uniti - Trump fa saltare l’accordo nucleare con l’Iran. E ora? : Il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, ha dichiarato di voler ritirare la nazione dall’accordo sul nucleare iraniano, firmato il 2 aprile del 2015 in Svizzera tra l’Iran e i cinque paesi che hanno il potere di veto al Consiglio di sicurezza dell’Onu, ovvero Usa, Cina, Francia, Regno Unito e Russia. A questi si è accodata anche la Germania. l’accordo, fortemente voluto dall’ex presidente americano Barack Obama, ha contribuito ...

Trump : “Via dal patto nucleare. Sanzioni a chi aiuterà l’Iran” : L’Iran è il più grande sponsor mondiale del terrorismo, l’accordo nucleare non ha portato la pace e non garantisce che non costruisca la bomba, e perciò gli Usa lo abbandonano. Lo fanno nel modo più duro possibile, quella che gli analisti chiamano «opzione atomica». Infatti, anche le aziende europee verranno colpite dalle Sanzioni americane, se fir...

Accordo stracciato con l’Iran - Trump si allontana dagli alleati europei : A meno che non si tratti della resa incondizionata di una parte in causa alla fine di una guerra, in diplomazia non esiste l’Accordo perfetto. Perché il suo compito non è fare miracoli...

Trump : “Gli Usa si ritirano dall’accordo nucleare con l’Iran. Sanzioni per chi è in affari con loro” : È ufficiale. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato «il ritiro degli Stati Uniti» dal Joint Comprehensive Plan of Action, il nome formale dell’accordo sul nucleare siglato nell’estate 2015 dai cinque membri permanenti del consiglio di sicurezza Onu (Usa, Regno Unito, Francia, Cina e Russia) più la Germania. Trump ha anche promesso la re...

L’annuncio di Trump : “Via dall’accordo sul nucleare con l’Iran : finanzia il terrore” : «Il Paese ha continuato a costruire armi atomiche», ha detto il presidente. Gli Usa reintrodurranno le sanzioni tra 90 giorni. Pompeo va a Pyongyang per preparare il summit tra il tycoon e Kim Jong-Un. E intanto cresce la tensione tra Teheran e Israele

Trump : “Gli Usa si ritirano dall’accordo nucleare con l’Iran” : È ufficiale. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato «il ritiro degli Stati Uniti» dal Joint Comprehensive Plan of Action, il nome formale dell’accordo sul nucleare siglato nell’estate 2015 dai cinque membri permanenti del consiglio di sicurezza Onu (Usa, Regno Unito, Francia, Cina e Russia) più la Germania. Trump ha anche promesso la re...

Trump si tira fuori dall’accordo sull’Iran : Quello sul nucleare, firmato da Obama nel 2015 e definito "storico" per la sua importanza: e ora che succede? The post Trump si tira fuori dall’accordo sull’Iran appeared first on Il Post.