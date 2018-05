Spal | tensione con Borriello | la risposta piccata di Mattioli

Germania - l’Amburgo retrocede : furia dei tifosi - tensione in campo e sugli Spal ti : ‘Dramma’ in Bundesliga per l’Amburgo, il club è retrocesso per la prima volta nella storia, i tedeschi nella categoria inferiore dopo 55 anni. Non è servito a nulla il successo contro (2-1) contro il Borussia M’Gladbach visto la contemporanea vittoria del Wolfsburg contro il Colonia. A 45 minuti dalla fine la rabbia da parte dei tifosi con lancio di fumogeni in campo . Partita sospesa per oltre 15′ con ...

Spalletti-Mazzarri - alta tensione dopo la partita : ecco cosa è successo : Nel lunch match sono scese in campo Torino ed Inter, alta tensione al termine della partita con il botta e risposta tra Mazzarri e Spalletti. ecco le parole dell’interista a Sky Sport: “Rabbia nel saluto a Mazzarri? Lui è uno che ha sempre un po’ di timore anche quando vince, per cui hai vinto, non c’è da aver timore, la partita è finita. Non darmi la mano con la puntina, se non me la vuoi dare non me la ...