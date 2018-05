Il nuovo governo italiano è la tempesta perfetta per l’Europa

nuovo governo<br> - Gli incentivi e gli altri punti del programma : A breve potrebbero tornare in Italia gli incentivi alla rottamazione per l'acquisto di autovetture, anche se solo per ibdride ed elettriche. A prevederlo è il contratto di governo firmato dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle. Per leffettivo ritorno di una misura in parte già in essere in alcune regioni come lAlto Adige e valida su tutto il territorio nazionale e per tutte le automobili per lultima volta nel 2010, bisognerà ovviamente ...

nuovo governo M5s-Lega - dubbi Mattarella su Conte Premier/ Casellati-Fico al Colle - Salvini “no invasioni Ue” : Governo Lega-M5s, Mattarella dà l'incarico a Giuseppe Conte prossimo Premier? Consultazioni con Fico e Casellati, il Colle nutre diversi dubbi sulle garanzie di Salvini e Di Maio(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 12:18:00 GMT)

La Cei sul governo M5s-Lega : "Guardare al nuovo che avanza" : La Cei esprime il suo giudizio sul governo gialloverde che ormai è alle porte. E di fatto la Conferenza episcopale italiana esprime con il presidente, Gualtiero Bassetti, una posizione chiara: "Credo che, con lo spirito critico di sempre, sia giunto il momento di cogliere la sfida del nuovo che avanza nella politica italiana". E ancora: "Chi si impegna nell'amministrare la cosa pubblica deve ritornare a essere un nostro figlio prediletto: ...

Governo Lega M5S : sarà Conte il nuovo Premier : “Prima i temi, poi i nomi”, ripetevano da settimane Salvini e Di Maio: ora, concluso il contratto di Governo Lega M5S, i due leader hanno tirato fuori dal cilindro il nome del papabile Premier, comunicandolo proprio ieri al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si tratta del prof. Giuseppe Conte, nato a Volturara Appula (in provincia di Foggia), 54 anni fa. Vi presentiamo nel dettaglio una breve biografia del possibile nuovo ...

Governo : nuovo giro di colloqui al Quirinale. Presidente Fico al Colle - DIRETTA : Nuovo giro di colloqui per il capo dello Stato in vista della formazione del Governo. Il Presidente della Camera, Roberto Fico, è da poco giunto al Quirinale. Ieri il Presidente ha ricevuto le ...

I presidenti delle Camere Roberto Fico e Elisabetta Casellati al Quirinale da Mattarella. Linea prudente del capo dello Stato sul nuovo governo : All'indomani dell'indicazione da parte di M5s e Lega del nome del professor Giuseppe Conte come premier, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, riceve i presidenti della Camera e del Senato, Roberto Fico e Elisabetta Casellati, per fare il punto della situazione sul nuovo governo.#Quirinale, il Presidente #Mattarella riceve il Presidente della Camera dei Deputati @Roberto_Fico#consultazionipic.twitter.com/gfJvUELj4i — Quirinale ...

Governo - Cei : “Vecchi partiti si sono sgretolati - democrazia è fragile. E’ ora di cogliere la sfida del nuovo che avanza” : “I vecchi partiti si sono sgretolati”. “E’ giunto il momento di cogliere la sfida del nuovo che avanza”. sono queste le parole del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, che nel discorso rivolto all’assemblea generale della Conferenza episcopale italiana, ha scelto di parlare della situazione politica italiana. Nel suo intervento ha ricordato la necessità di “rispettare l’identità e ...

nuovo governo - Mattarella prende tempo e riceve Fico e Casellati : In particolare a creare molte perplessità è stata l'insistenza, soprattutto da parte di Salvini, sul nome di Paolo Savona al ministero dell'Economia. Un economista rigoroso ma euroscettico, che ...

Il GOVERNO tra M5s e Lega vuole smontare la riforma delle PENSIONI del 2011 attraverso il sistema delle quote. È solo uno dei pericoli che l'Italia corre.

L’allarme delle agenzie di rating per il nuovo governo italiano e le serie Netflix degli Obama. Le notizie del giorno - in breve : DALL'ITALIA Luigi Di Maio e Matteo Salvini propongono Giuseppe Conte come premier a Sergio Mattarella, durante i loro colloqui al Quirinale. “Sarà un premier politico per un governo politico, e speriamo che verrà incaricato”, afferma il capo politico del M5s, che aggiunge: “Sia io sia Salvini sar

L'allarme delle agenzie di rating per il nuovo governo italiano e le serie Netflix degli Obama. Le notizie del giorno - in breve : DAL MONDO Maduro è stato rieletto presidente del Venezuela. Ha ottenuto il 68 per cento dei voti con un'affluenza del 46 per cento , meno secondo i conteggi non ufficiali, , in un contesto che gli ...

Marine Le Pen esulta per il nuovo governo Lega M5s : La presidente del partito dell'estrema destra francese Front National, Marine Le Pen, esulta per l'imminente governo Lega-M5S: "Dopo il Fpoe in Austria, ecco la Lega in Italia", si legge in un tweet. "I nostri alleati arrivano al potere e aprono prospettive strabilianti, innanzitutto con il grande r

Salvini : Ue non tema nuovo governo - più crescita per ridurre debito : Lega e Movimento cinque stelle sono pronti a dare vita ad un governo che, 'rispettando nei limiti del possibile vincoli e regole', adotterà una politica economica per rafforzare la crescita e di conseguenza ridurre il debito.

Chi è Andrea Roventini/ Video : premier o Ministro dell’Economia nel nuovo governo Lega-M5s? : Chi è Andrea Roventini, il possibile nuovo premier del Governo M5s-Lega: economista "keynesiano eretico" candidato Ministro all'Economia da Luigi Di Maio(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 13:15:00 GMT)