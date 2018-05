Il malessere che può salvarci

Costantino della Gherardesca : "A 15 anni in collegio mi facevano correre a piedi scalzi sulla neve - perché gay. Il malessere mi ha portato alla droga" : "Sono finito in un collegio di destra, molto autoritario. Avevano capito che ero omosessuale e mi punivano per questo. Avevo 15 anni. Per temprarmi mi hanno fatto correre sulla neve a piedi scalzi. Cose simili, a cui mi ribellavo. Lì è iniziato il mio malessere". In un'intervista al Corriere della sera, Costantino della Gherardesca si guarda indietro, ripercorre la sua infanzia con un padre assente, la crescita in una famiglia ...