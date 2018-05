Che Dio ci aiuti | confermata la quinta serie

Lo studio clinico FAST dimostra elevata accuratezza diagnostica del software CAAS vFFR - Che ha ricevuto dagli Stati Uniti l'autorizzazi : Con sede a Maastricht , Paesi Bassi, , gestisce la vendita in tutto il mondo delle linee di prodotto CAAS e 3mensio. PMI e 3mensio Medical Imaging fanno parte del Gruppo Esaote, leader nel settore ...

Giro d’Italia 2018 : Chris Froome - una cronometro formidabile. Spauracchio per il podio - sulle Alpi può spaventare tutti (anChe Yates?) : Chris Froome è più vivo che mai in questo Giro d’Italia, come un vero leone non ha mai mollato la presa nemmeno quando sembrava sull’orlo del baratro, ha trionfato sullo Zoncolan con un’azione memorabile e oggi ha disputato un’eccezionale cronometro che gli ha permesso di scalare la classifica con grande autorità. Il britannico occupa ora la quarta posizione ed è in piena lotta per salire sul podio, probabilmente un ...

Chelsea - Conte a un passo dall'addio : atteso a Londra - c'è il nodo contratto : Antonio Conte è a un passo dall'addio al Chelsea: secondo quanto riporta Premium Sport, il tecnico italiano è atteso in queste ore a Londra per formalizzare il suo addio ai Blues. L'annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime ore, anche se si discute ancora sulle modalità. nodo ...

Vip vegani : 10 personaggi famosi Che hanno detto addio ai derivati animali : Da Michelle Pfeiffer a Natalie Portman e Joaquin Phoenix, ecco i vip vegani più famosi di Hollywood e del mondo delle celebrità Essere vegano è prima ancora che una scelta alimentare una scelta di vita che regola non solo ciò che deve contenere la dispensa , zero derivati animali , nemmeno latte o uova, ...

Giro d’Italia - ecco la nuova classifica generale dopo la cronometro di Rovereto : Che sfida per il podio dietro Yates e Dumoulin! : Giro d’Italia, dopo la cronometro di Rovereto cambia ancora la classifica generale: Chris Froome risale dal 7° al 4° posto, Rohan Dennis addirittura dall’11° al 6°. Molto bene Domenico Pozzovivo che mantiene il terzo posto, ma adesso deve difenderlo da Froome nuova rivoluzione nella classifica generale del Giro d’Italia dopo la cronometro di Rovereto: Simon Yates mantiene la maglia rosa, ma dietro succede di tutto. Dumoulin si ...

Gigi Buffon al PSG/ Addio al calcio italiano con stoccata : "Nazionale? Ecco perché non farò la partita d'addio" : Buffon al Paris Saint Germain, mercoledì l'annuncio? Per l'ormai ex juventino pronto un ricchissimo biennale per lanciare l'assalto alla Champions con i transalpini(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 16:32:00 GMT)

ANTONIO CONTE/ Addio al Chelsea più vicino - giovedì giornata decisiva : ipotesi anno sabbatico : ANTONIO CONTE, tutto da scrivere il futuro del tecnico italiano: vicino all'Addio al Chelsea, nonostante la vittoria in FA Cup, potrebbe tornare di moda per il Milan(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 15:01:00 GMT)

Viaggi & Turismo - Valtellina a tutta adrenalina : non solo relax e vacanze in famiglia ma anChe svago al cardiopalma : Valtellina, oasi di pace e relax, patria della buona cucina e dello stare in famiglia. Ma non solo. C’è una realtà adrenalinica tutta da scoprire: da Livigno a Madesimo, passando per Bormio, Chiavenna e Morbegno, ci si gode le vacanze con u pizzico d’avventura calati nella natura più intatta, respirando aria di montagna e, perché no, sfidando anche i propri limiti. Downhill e freeride, rafting e hydrospeed, flymotion e parapendio: c’è solo ...

Antonio Conte/ Addio al Chelsea da vincente : sfumata la Nazionale - torna di moda il Milan? : Antonio Conte, tutto da scrivere il futuro del tecnico italiano: vicino all'Addio al Chelsea, nonostante la vittoria in FA Cup, potrebbe tornare di moda per il Milan(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 11:20:00 GMT)

“Senti Yanny o Laurel?” : l’audio Che sta facendo impazzire il web e la sua spiegazione scientifica [VIDEO] : Yanny o Lauren? Cosa senti ascoltando questo audio? L’illusione uditiva virale sul web, che sta facendo impazzire tutti, ha una spiegazione scientifica In America è diventato virale sul web un’audio che crea un’illusione uditiva capace di far sentire a differenti ascoltatori due parole diverse. C’è chi ascoltando la parola pronunciata nell’audio sente Yanny e chi invece sente Laurel. Ciò ha creato un acceso ...

Addio al calcio Andrea Pirlo - lo show di Bobo Vieri negli spogliatoi : sCherza con Cassano - Gattuso e gli altri : Il Maestro scende dalla cattedra. E a salutarlo, com’è giusto che sia, alcuni dei maggiori interpreti dello sport che lo ha visto indiscusso protagonista. San Siro si è acceso per la ‘Notte del Maestro‘, la partita di Addio di Andrea Pirlo. Sugli spalti hanno risposto all’appello del numero 21 in 45mila, in campo tante stelle di ieri e oggi, colleghi che hanno condiviso alcune delle tappe della sua strepitosa carriera, divisa ...

Che Dio CI PERDONI/ Su Rai 4 il film con Roberto Alamo (oggi - 22 maggio 2018) : Che Dio ci PERDONI, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 22 maggio 2018. Nel cast: Antonio de la Torre e Roberto Alamo, alla regia Rodrigo Sorogoyen. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 09:50:00 GMT)

AnChe Dioniso ieri metteva da parte le passioni sfrenate : Nessuno può crederci, non importa, ma ieri – così come la moltitudine dei credenti sulla terra – Anche Dioniso metteva da parte le passioni sfrenate. E osservava il digiuno. Attardandosi a sistemare nel vano portaoggetti della sua SL Mercedes blu le ampolle in cristallo di Boemia coi filtri di Afrod

Accusato di omicidio premeditato l'uomo Che ha fatto bere acido muriatico alla sorella : CRONACA - Sarà chiamato in tribunale per rispondere di omicidio premeditato l'uomo che venerdì pomeriggio ha fatto ingerire acido muriatico alla sorella malata ed ha tentato, a sua volta, di togliersi ...