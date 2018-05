40 anni della legge sull'Aborto : il corteo di Milano : La piattaforma "Non una di meno" ha ripreso la serie televisiva "The handmaid's tales" , tratta dal libro di Margaret Atwood e ambientata in un futuro dove cala il tasso di fertilità umana, e ...

Aborto - legge 194 quarant'anni dopo - : Il 22 maggio del 1978, veniva approvata la legge n.194 sull'interruzione volontaria di gravidanza , IVG, . L'Aborto cessava d'essere un reato consumato negli scantinati o in ambulatori improvvisati. ...

Aborto : Pittella (Pd) - garantire piena applicazione legge : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – “A 40 anni dall’approvazione della legge 194 sull’Aborto, una normativa che ha rappresenta una fondamentale tappa per la tutela fisica e psichica dell’universo femminile nonché una grandissima conquista di civiltà, dobbiamo continuare nell’impegno costante per garantire la piena applicazione della legge e per riconoscere alle donne il diritto di decidere liberamente della propria ...

Aborto - la legge 194 compie 40 anni e continua a dividere : La discussione politica sull'Aborto legale partì nel 1971 , quando la Corte Costituzionale dichiara illegittimo l'articolo 553 del Codice penale che prevedeva come reato la propaganda degli ...

Aborto : da Cgil presidi in tutto il Veneto per la piena applicazione legge 194 : Venezia, 22 mag. (AdnKronos) – Partecipatissimi, nonostante la pioggia battente, i presidi in tutti i territori del Veneto cui hanno dato vita le donne della Cgil oggi, in occasione del quarantesimo anniversario dalla approvazione della legge 194 sull’interruzione di gravidanza. “Una legge che non è ancora pienamente applicata, come più volte denunciato dal sindacato. In particolare nel Veneto si riscontrano sempre maggiori ...

Aborto - come sarebbe la vita delle donne senza la legge 194 : Per spazzare via le troppe discussioni ideologiche sul tema della legge 194, e insieme il clima contrario a questa norma che purtroppo si respira in giro (vedi manifesti di Roma, ma anche alcune dichiarazioni di un partito di governo come la Lega e delle destre in generale), bisognerebbe guardare molta fiction. Per vedere, ad esempio, cosa accadeva quando le legge non c’era. Ad esempio nell’Inghilterra degli anni Cinquanta – ...

Aborto - 40 anni dopo la 194. La storia del reparto occupato all’Umberto I di Roma : “Tutte donne - applicavamo la legge” : È la notte tra il 21 e il 22 giugno del 1978. Un gruppo di attiviste, infermiere e lavoratrici del Policlinico Umberto I di Roma, insieme a cinque donne che devono abortire, entra alla clinica ostetrica. E occupa un reparto chiuso del secondo piano, con 15 posti letto, camera operatoria e utilizzabile: “Per applicare una legge che ormai era dello Stato e che non trovava applicazione in nessuna parte d’Italia”, racconta oggi Graziella Bastelli, ...

Aborto - la legge 194 compie 40 anni : compie 40 anni la legge sull'Aborto, frutto di un'aspra battaglia sociale, politica ed etica. A volere una norma che riconoscesse il diritto per le donne all'interruzione volontaria di gravidanza , ...

Quarant'anni dalla 194 : come l'Italia è arrivata ad avere una legge sull'Aborto : Compie 40 anni la legge sull'aborto, frutto di un'aspra battaglia sociale, politica ed etica. A volere una norma che riconoscesse il diritto per le donne all'interruzione volontaria di gravidanza furono soprattutto i...

MPV Umbria. Legge sull'Aborto - quarant'anni dopo : Oggi appare "politicamente scorretto" ricordare pubblicamente questa verità, che anche la scienza ci conferma: se infatti è possibile curare ormai molte patologie umane durante il periodo prenatale, ...

Aborto - 40 anni dalla legge 194 - il dissenso delle associazioni : Il Movimento continuerà a riconoscere nel concepito uno di noi con la fiducia che tale convinzione divenga patrimonio comune della intera società italiana perché conforme alla ragione, alla scienza ...

Legge sull'Aborto - quarant'anni dopo : Oggi appare "politicamente scorretto" ricordare pubblicamente questa verità, che anche la scienza ci conferma: se infatti è possibile curare ormai molte patologie umane durante il periodo prenatale, ...