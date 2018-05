Va giù la moto che lo precede e l' impatto è inevitabile | ma Kornfeil si salva così

MotoGp – Vinales ci va giù pensante - il duro sfogo di Maverick a Le Mans : “sono stufo!” : Maverick Vinales deluso e infuriato al termine del Gp di Francia: il duro sfogo dello spagnolo della Yamaha dopo la gara di Le Mans Ancora un weekend deludente per Maverick Vinales. Lo spagnolo della Yamaha non è riuscito a far meglio del settimo posto ieri al Gp di Francia, sul circuito di Le Mans, mentre il suo compagno di squadra Valentino Rossi è salito sul terzo gradino del podio, ritrovando il sorriso. Nessun accenno di sorriso sul volto ...

MotoGp - Viñales bacchetta la Yamaha : “non abbiamo preso la strada giusta - è frustrante vedere che…” : Maverick Viñales ha parlato dopo le qualifiche del Gp di Le Mans, dove non è riuscito ad andare oltre l’ottavo posto in griglia La Yamaha ufficiale non riesce a compiere quello step decisivo per poter competere per il vertice, questo dicono le qualifiche del Gp di Le Mans che vedono Viñales e Rossi chiudere all’ottavo e al nono posto. AFP/LaPresse Una situazione davvero complicata a cui lo spagnolo non riesce a darsi una ...

LIVE MotoGP - GP Francia 2018 in DIRETTA : warm-up. Dovizioso e Valentino Rossi cercano l’assetto giusto per la gara : Buongiorno e beNVENUTI alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP di Francia 2018, quinta prova del Mondiale di MotoGP. Ultima sessione di prove prima della gara delle 14.00 nella top class. Minuti importanti per i team, desiderosi di provare gli ultimi accorgimenti sulle moto. Sono tanti i piloti pretendenti alla vittoria: la Yamaha si conferma super performante soprattutto con Johann Zarco. Il padrone di casa continua a guidare alla grande e, dopo ...

MotoGp - Rossi cerca il riscatto a Le Mans : ''Pista giusta per me'' : LE Mans - 'Sono contento di approdare in Francia perché a Le Mans sulla carta possiamo essere veloci. Solitamente la Yamaha fa bene su questo circuito'. Valentino Rossi cerca il primo successo ...

Avaria al motore - nave da crociera bloccata nel Canale della Giudecca a Venezia : La Marella Discovery ha avuto difficoltà ad uscire dal Canale della Giudecca a causa di un'Avaria al motore ed è stata trainata dai rimorchiatori nel porto di Venezia.Continua a leggere

VIDEO incidente MotoGP - Pedrosa stende Lorenzo e Dovizioso. Tutti giù per terra a Jerez : Pazzesco incidente durante il GP di Spagna 2018, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa sono in lotta per il secondo posto alle spalle di Marc Marquez, già involato verso la vittoria. Il forlivese cerca il sorpasso sul compagno sul compagno di scuderia in Ducati ma va leggermente largo. Lo spagnolo della Honda vede un buco e si fionda, Lorenzo però va a chiudere, tocca Pedrosa e da dietro Dovizioso non ...

VIDEO Moto3 - cadono tutti nel GP di Spagna! Canet butta giù Bastianini - Martin e Arbolino! : Il GP di Spagna di Moto3 è stato vinto dal tedesco Philipp Oettl ma a caratterizzare la gara è stata una caduta avvenuta a quattro giri dalla fine. Lo spagnolo Aron Canet, nel tentativo di superare il connazionale Jorge Martin per la quarta posizione, ha perso l’anteriore e quindi il controllo della sua moto. Il pilota del team Estrella Galicia 0,0 è quindi finito contro il leader del Mondiale (ora superato in classifica da Marco ...

MotoGP - a Jerez Valentino Rossi può raggiungere la circonferenza della Terra per km percorsi in gara : Mondo: Valentino Rossi. Diamo i numeri Di fronte ai dati, alle statistiche, di un Valentino Rossi mostruoso, non si può fare altro che inchinarsi. È divertente, però, dare un po'... i numeri di ...

Friuli-Venezia Giulia - 14enne lanciava oggetti dal cavalcavia : ferito un motociclista : Secondo alcuni testimoni, il giovane agiva con alcuni coetanei, buttando sulla strada delimitatori di velocità e altri oggetti.Continua a leggere

Catania. Terremoto giudiziario sul locale Ispettorato del Lavoro : Bufera su locale Ispettorato del Lavoro. Nove persone (4 sono state arrestate) sono indagate a Catania per corruzione continuata, soppressione

Bagnara - RC - si aggiudica la tappa del tour motociclistico nazionale Genova-Palermo : ...provincia di Reggio Calabria è stata inclusa come tappa nel grande tour motociclistico nazionale 'Genova-Palermo ride Italy' Bagnara vuole rinasce e per farlo punta molto sul rilancio dell'economia ...

Terremoto Molise - Acquaviva : “La scossa di San Giuliano del 2002 è stata più forte” : Tanta paura, ma situazione tranquilla ad Acquaviva dopo la scossa di oggi. Gli abitanti che hanno ripreso il loro ritmo normale anche perché, spiegano all’ANSA, si ricordano che “fu molto più forte la scossa di Terremoto di San Giuliano di Puglia del 2002 – racconta Daniele mischiando parole italiane e dialetto antico croato, tipico di Acquaviva – quella di oggi l’abbiamo sentita molto meno, nel 2002 ballavamo e ...

Terremoto in Molise : scossa avvertita anche a San Giuliano : “anche da noi la terra ha tremato ma leggermente, e per pochi secondi. A me e’ stato riferito, ero in piazza coi miei concittadini e non mi sono accorto di niente“: lo ha spiegato all’ANSA il sindaco di San Giuliano Di Puglia in riferimento al Terremoto magnitudo 4.2 verificatosi alle 11:48 in Molise. L'articolo Terremoto in Molise: scossa avvertita anche a San Giuliano sembra essere il primo su Meteo Web.