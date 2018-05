Per Trenitalia un’altra estate all’insegna del rispetto per gli animali

Trenitalia pronta a investire su Trenord - Mazzoncini : 'Però cambi la governance' : L'amministratore delegato delle Fs rilancia sulla necessità di consolidare il controllo di Trenord, la joint-venture fra Trenitalia e Ferrovie Nord , gruppo Fnm, 57,57% Regione Lombardia e 14,7% Fs, . ...

L'App Trenitalia si rinnova : informazioni più rapide e Personalizzate : Trenitalia ci tiene alla forma, anche a quella digitale, rinnovando la propria App per renderla ancora più smart e utile . Le novità portate dall'ultima release, appena effettuata, arricchiscono i ...

Trenitalia e il grande sport - Frecciarossa partner anche Per il Golf : Trenitalia con i suoi Frecciarossa e gli altri treni del network sempre più partner del grande sport. Dopo i Campioni del Calcio , Frecciarossa è tra l'altro 'Treno ufficiale' di numerose squadre di

Trenitalia - nuova veste grafica Per il sito web : Si rinnova il sito web di Trenitalia , Gruppo FS Italiane, . Nuove funzionalità e interfacce rinnovate rendono più semplice, veloce e intuitiva ogni fase di consultazione, grazie anche all'...

Trenitalia - la rivista NOTE torna con Emma in coPertina : Tutta da sfogliare la 25esima edizione di Fabbrica Europa a Firenze , con 200 artisti internazionali, spettacoli, workshop e installazioni. Ma anche alcuni consigli di lettura, gli eventi e le mostre ...

ScioPero Trenitalia - Trenord - Italo 26-27 maggio 2018 : orari dello stop Video : Il prossimo 26 maggio si terra' lo Sciopero di Trenitalia, Trenord e Italo NTV sull'intero territorio nazionale e si protrarra' fino al giorno successivo. A re gli orari dello stop previsto per fine mese. Dopo lo Sciopero degli aerei [Video], i viaggiatori italiani dovranno cerchiare in rosso nel loro calendario il giorno 26 del corrente mese, data nella quale si preannunciano diversi disagi per chi desidera o deve spostarsi in treno per ...

Trenitalia - boom di traffico nel 1° trimestre e alto gradimento Per Frecce & Co : Teleborsa, - Cresce il traffico per le Frecce AV di Trenitalia , Gruppo FS Italaine, nel 1° trimestre 2018, arrivando a sfiorare i 10 milioni di passeggeri , con una crescita del 10% . La performance ...

ScioPero Trenitalia e Trenord maggio 2018 : calendario date dello stop Video : Nuovo aggiornamento sullo Sciopero di #Trenitalia e #Trenord nel mese di maggio. A re il calendario con le date in cui si fermera' il personale delle due societa' operanti nel settore dei treni. L'ultima protesta nel settore ferroviario risale allo scorso 18 aprile, quando ad incrociare le braccia furono i dipendenti dell'azienda Mercitalia Rail nella regione Liguria. Il prossimo mese sara' caratterizzato da numerose agitazioni sindacali, tra ...

Fs : Trenitalia - acquistabile 80% corse Per estate 2018 : Roma, 28 apr. (AdnKronos) – Pianificare viaggi e vacanze estive in treno è già possibile: oltre l’80% delle corse nazionali (Frecce e InterCity) e internazionali del prossimo orario, in vigore dal 10 giugno, è inserito nei sistemi di consultazione e vendita di Trenitalia, ed è quindi prenotabile. Ad annunciarlo è la società in una nota. La pianificazione anticipata del proprio viaggio permette ai clienti di scegliere tra una più ...

Il piano Trenitalia Per raggiungere il Ponente Ligure : Dopo il recupero del treno, iniziato ieri pomeriggio, i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana si sono messi al lavoro per definire i tempi necessari al ripristino dell'infrastruttura danneggiata e ...

Maltempo Toscana : sconto del 10% Per gli abbonati Trenitalia : Sono state definite da Trenitalia le modalita’ con cui gli abbonati del servizio regionale potranno ottenere lo sconto del 10 per cento sugli abbonamenti ferroviari del mese di maggio e un indennizzo proporzionale sull’abbonamento annuale. Lo rende noto la Regione spiegando di aver deciso la misura, nell’ambito del contratto di servizio con Trenitalia, a favore degli utenti abituali del servizio regionale di trasporto pubblico ...