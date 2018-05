Le squalifiche non squalifiche del Grande Fratello

davidemaggio

: @AraragiK7 @gumas75 il motivo è che la supercoppa è a parte quindi non è coppa italia. allora o si decideva che non… - diavolisempre : @AraragiK7 @gumas75 il motivo è che la supercoppa è a parte quindi non è coppa italia. allora o si decideva che non… - diavolisempre : Articolo 11 del codice di giustizia sportiva: Le squalifiche in campionato vengono scontate in qualunque manifestaz… - BacciChicca : RT @ziricuccolos: Nello sport le squalifiche hanno come conseguenza la scomparsa dalle manifestazioni, @carmelitadurso evidentemente antisp… -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Luigi Favoloso Barbara D’Urso risponde. La conduttrice ha dato, in diretta, a Domenica Live una spiegazione sul perchè gli squalificati di2018 (l’ultimo è Luigi Favoloso) trovino spazio nelle sue trasmissioni. “A persone perbene come Clemente Russo, che è unsportivo, Marco Predolin, che è unconduttore, magari durante i reality scappano delle cose. L’importante è essere puniti, l’importante è chiedere scusa. E quindi una volta che hai chiesto scusa sono tranquillamente riabilitati, lo si fa anche con quelli che vanno in galera (…) E lo facciamo anche con Luigi Favoloso“. E’ vero che spesso si sono sollevati polveroni sproporzionati per fatti successi all’interno dei reality e non si può bannare a vita una persona per uno o alcuni episodi spiacevoli. Tuttavia esistono casi e casi. Un conto è un campione ...