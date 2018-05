C' è un rischio Italia | diversificate i vostri investimenti Moneyfarm avverte

Fitch - allarme sull'Italia : con Lega-M5S aumenta rischio-paese : 'L'accordo di governo tra i due partiti più populisti ed euroscettici d'Italia, aumenta i rischi per il profilo di credito della nazione, soprattutto attraverso un allentamento fiscale e potenziali ...

Tajani : ‘Italia a rischio dittatura’ - Di Maio lo snobba Video : Secondo il presidente del parlamento europeo, Antonio Tajani di Forza Italia, la formazione del governo tra M5S e Lega rappresenterebbe un rischio per la democrazia italiana e il primo passo verso la dittatura. Parole talmente pesanti, quelle pronunciate ieri, 19 maggio, dal delfino di Silvio Berlusconi, da non essere prese sul serio nemmeno dai mass media che le hanno tenute in secondo piano. A rispondere a Tajani ci ha pensato Luigi Di Maio ...

Francia : "Se Italia non rispetta impegni - Eurozona a rischio" : I media francesi riportano oggi le parole del ministro dell'Economia della Francia, Bruno Le Maire, sul futuro governo Italiano, quello che ancora deve nascere ma che ha stabilito le proprie linee guida attraverso il contratto firmato da Lega e MoVimento 5 Stelle. Le Maire ha detto:"Se il nuovo governo si assumerà il rischio di non rispettare i propri impegni sul debito, sul deficit, ma anche sul consolidamento delle banche, è tutta la ...

Francia : 'L'Italia rispetti gli impegni o a rischio Eurozona'. Salvini : 'No ingerenze' : "Gli impegni che sono stati presi dall'Italia - ha detto ancora il ministro dell'economia francese - valgono qualunque sia il governo. Rispetto la decisione sovrana del popolo italiano, ma ci sono ...

Francia : "Se l'Italia non rispetta<br>gli impegni - Eurozona a rischio" : I media francesi riportano oggi le parole del ministro dell'Economia della Francia, Bruno Le Maire, sul futuro governo italiano, quello che ancora deve nascere ma che ha stabilito le proprie linee guida attraverso il contratto firmato da Lega e MoVimento 5 Stelle. Le Maire ha detto:"Se il nuovo governo si assumerà il rischio di non rispettare i propri impegni sul debito, sul deficit, ma anche sul consolidamento delle banche, è tutta la ...

La Francia avverte l'Italia : «Rispetti gli impegni o l'eurozona è a rischio». : Un duro diktat della Francia all'Italia arriva dal ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire. La stabilità della zona euro potrebbe essere «minacciata» se il prossimo...

Governo - Francia : 'Italia rispetti impegni o Eurozona a rischio' - : L'avvertimento arriva dal ministro dell'Economia Bruno Le Maire secondo cui il prossimo esecutivo non potrà ignorare le regole sul debito, sul deficit, ma anche sul consolidamento delle banche

La Francia avverte l'Italia : 'Se non rispetta impegni a rischio stabilità dell'eurozona' : Il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire , lancia un avvertimento all' Italia e ai leader politici impegnati nella formazione del nuovo governo. "Vedremo quali decisioni saranno prese dall'...

La Francia avverte : stabilità dell'eurozona a rischio se l'Italia non rispetterà gli impegni : Parigi - I l ministro francese dell'economia, Bruno Le Maire , mette in guardia che la stabilità della zona euro sarà 'messa a rischio' se il prossimo governo italiano non rispetterà i suoi impegni su debito e deficit. 'Se il nuovo ...

La Francia avverte l'Italia : 'Rispetti gli impegni o l'eurozona è a rischio' : Un duro diktat della Francia all'Italia arriva dal ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire . La stabilità della zona euro potrebbe essere 'minacciata' se il prossimo governo italiano non ottemperasse ai suoi impegni sul debito e sul deficit. 'Se il nuovo ...

Francia : 'L'Italia rispetti gli impegni o a rischio eurozona' : Lo ha detto, secondo Le Figaro, il ministro dell'economia francese Bruno Le Maire, parlando del prossimo esecutivo italiano. "Tutti devono capire in Italia - ha aggiunto - che il futuro dell'Italia è ...

Governo Lega-M5s - Francia : “Italia rispetti impegni sul debito o la stabilità dell’eurozona sarà a rischio” : Cinque giorni fa la stoccata era arrivata da Bruxelles. Ma il tema dei conti pubblici italiani interessa molto anche a uno degli stati fondatori dell’Europa unita: la Francia. La stabilità dell’area euro sarà “minacciata” se il nuovo Governo italiano non rispetterà gli impegni su debito e deficit sottolinea il ministro francese dell’Economia, Bruno Le Maire. A un giorno dalla presentazione del contratto di Governo ...

Governo - Francia avvisa l'Italia : "Rispettate impegni o stabilità Eurozona a rischio" : Il ministro transalpino Le Maire: "Tutti in Italia devono capire che il futuro dell'Italia è in Europa e da nessun'altra parte"

La Francia avverte l'Italia : «Rispetti gli impegni o l'eurozona è a rischio» : Un duro diktat della Francia all'Italia arriva dal ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire. La stabilità della zona euro potrebbe essere «minacciata» se il prossimo...