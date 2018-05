Palazzo Chigi | Conte un passo avanti Ma salgono i “delfini” del leader M5S

Totopremier - ore decisive. Di Maio punta ancora a Palazzo Chigi : Compiuto il rito per l’approvazione del contratto di governo, domani Luigi Di Maio e Matteo Salvini si presenteranno al Quirinale per offrire a Sergio Mattarella il nome del candidato...

Corsa a Palazzo Chigi - Conte un passo avanti. Ma salgono anche i delfini del leader M5S : Mattarella intende ragionare col premier designato sui ministri, a partire dalle principali caselle come Economia, Esteri e Difesa, come del resto prevede l'articolo 92 della Costituzione. Nella ...

Palazzo Chigi - Conte un passo avanti : Casaleggio ripete: «Il mio presidente del Consiglio ideale? È Luigi Di Maio». Ma in gara ci sono Spadafora, Fraccaro e Bonafede. Al Quirinale attendono entro domani un solo nome, prima di ragionare sulla squadra

Governo - Palazzo Chigi a un 5 Stelle : ecco la grande spartizione : Questa mattina, alla vigilia della nuova visita a Sergio Mat- tarella, Luigi Di Maio e Matteo Salvini torneranno a vedersi nella Capitale. Come ormai da setti- mane, i due ieri si sono sentiti e ...

Corsa a Palazzo Chigi - Conte un passo avanti. Ma salgono anche i delfini del leader M5S : Ultime ore, questa volta davvero decisive, per chiudere l’accordo di governo tra Lega e M5S. Dopo il sì bulgaro della base grillina venerdì (94%), ieri e oggi i gazebo leghisti nelle piazze, con Salvini che annuncia 100 mila presenti. Oggi i due leader si vedranno per chiudere, tra l’Abruzzo (dove Di Maio ha una iniziativa) e Roma. Appuntamento int...

Corsa a Palazzo Chigi - Conte un passo avanti Ma salgono anche i delfini del leader M5S : Ultime ore, questa volta davvero decisive, per chiudere l’accordo di governo tra Lega e M5S. Dopo il sì bulgaro della base grillina venerdì (94%), ieri e oggi i gazebo leghisti nelle piazze, con Salvini che annuncia 100 mila presenti. Oggi i due leader si vedranno per chiudere, tra l’Abruzzo (dove Di Maio ha una iniziativa) e Roma. Appuntamento int...

Corsa a Palazzo Chigi - Conte un passo avanti Ma salgono anche i delfini del leader M5S : Ultime ore, questa volta davvero decisive, per chiudere l’accordo di governo tra Lega e M5S. Dopo il sì bulgaro della base grillina venerdì (94%), ieri e oggi i gazebo leghisti nelle piazze, con Salvini che annuncia 100 mila presenti. Oggi i due leader si vedranno per chiudere, tra l’Abruzzo (dove Di Maio ha una iniziativa) e Roma. Appuntamento int...

Matteo Renzi - la confidenza ad Augusto Minzolini : 'Se Luigi Di Maio arrivasse a Palazzo Chigi...' : Bruciare i nomi dei possibili premier di un governo Lega-M5s è una precisa strategia usata da Luigi Di Maio per andare a Palazzo Chigi. Ne è convinto Matteo Renzi che rivela ad Augusto Minzolini il ...

Emilio Carelli : 'I nomi dei premier bruciati servono a portare Di Maio a Palazzo Chigi' : ' In regno caecorum, monoculus rex : nel regno dei ciechi è re, chi ha un occhio solo. Ma non è così, non sarò io il premier. Mi dispiace solo di non poter parlare in tedesco con la Merkel e in ...

Salvini potrebbe cedere Palazzo Chigi al M5s : Nulla di fatto sul premier. Il confronto fra la Lega e il Movimento 5 Stelle prosegue, mentre sul programma di governo mancano solo le ultime limature. Domani a Milano nuovo faccia a faccia fra il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi di Maio, e il segretario della Lega, Matteo Salvini. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma i due si dovrebbero vedere la mattina, prima che il leader pentastellato lasci il capoluogo lombardo per ...

Salvini potrebbe cedere Palazzo Chigi al M5s : Nulla di fatto sul premier. Il confronto fra la Lega e il Movimento 5 Stelle prosegue, mentre sul programma di governo mancano solo le ultime limature. Domani a Milano nuovo faccia a faccia fra il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi di Maio, e il segretario della Lega, Matteo Salvini. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma i due si dovrebbero vedere la mattina, prima che il leader pentastellato lasci il capoluogo lombardo per ...

Governo - il Movimento 5 stelle verso Palazzo Chigi : si tratta a oltranza : Si tratta "a oltranza" tra Lega e Movimento 5 stelle sul nome del premier del prossimo Governo "legastellato": se infatti l'accordo...

Governo - patto M5S-Lega e contratto chiuso : un cinquestelle verso Palazzo Chigi : Un presidente del Consiglio targato M5S. Nella nebbia che avvolge la formazione del nuovo Governo, qualche punto meno instabile del solito si comincia ad intravvedere. Nella lunghissima sfida...

Salvini e Di Maio uniti contro l’Ue - ipotesi staffetta a Palazzo Chigi Video : Matteo Salvini e Luigi Di Maio sembrano aver ritrovato finalmente l’accordo per procedere, in tempi brevi, alla formazione del nuovo governo giallo-verde. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha concesso ai due leader di Lega e M5S tempo fino all’inizio della prossima settimana per presentare la squadra per Palazzo Chigi, altrimenti sara' lui a riprendere in mano la palla del cosiddetto ‘governo neutrale’. Il collante che ha ridato ...