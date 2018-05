Calcio | Europei U17 2018 | sfuma ai calci di rigore il sogno dell’Italia | l’Olanda è

Calcio - Finale Europei U17 2018 : Italia-Olanda. Quando si gioca? Data - programma - orario d’inizio e tv : Domenica 20 maggio si disputerà la Finale degli Europei U17 2018 di Calcio. Italia e Olanda si affronteranno a Rotherham (Inghilterra) per salire sul trono del Vecchio Continente e conquistare l’ambita rassegna continentale di categoria. Gli azzurrini, capaci di eliminare Svezia e Belgio, andranno a caccia della gloria per portare a casa un titolo che non abbiamo mai vinto da quanto la competizione è passata dagli under 16 agli under 17. ...

Calcio - Finale Europei U18 2018 : quando gioca l’Italia? Data - programma - orario d’inizio e tv : sfida a Olanda o Inghilterra : Domenica 20 maggio l’Italia giocherà la Finale degli Europei U17 2018 di Calcio. La nostra Nazionale, dopo aver sconfitto Svezia e Belgio, si è guadagnata il diritto di giocare l’atto conclusivo della rassegna continentale di categoria contro la vincente dell’altra semiFinale tra Inghilterra e Olanda. A Rotherham (Inghilterra) Vergani e compagni cercheranno di regalarsi una giornata da sogno e di portare il nostro Paese in ...

Calcio - Europei U17 2018 : l’Italia vola in Finale! Gyabuaa e Vergani stendono il Belgio - azzurrini da sogno : L’Italia è in finale agli Europei U17 2018 di Calcio! A Rotherham (Inghilterra) gli azzurrini hanno sconfitto il Belgio per 2-1 e si sono così guadagnati il diritto di disputare l’atto conclusivo della competizione continentale di categoria: i ragazzi di coach Carmine Nunziata guarderanno con particolare interesse la semifinale tra Inghilterra e Olanda (ore 20.00) per sapere quale sarà il prossimo avversaroi. Emmanuel Gyabuaa, classe ...

Calcio - Europei Under17 2018 : Italia-Svezia 1-0. Decide Vergani - azzurrini in semifinale : L’Italia Under 17 batte 1-0 i pari età della Svezia e si qualifica per le semifinali dell’Europeo di categoria in corso di svolgimento in Inghilterra: a Rotherham Decide un gol di Vergani dopo soli 4′ di gioco. Ora gli azzurrini attendono di conoscere il nome della prossima avversaria dal confronto tra Belgio e Spagna, che andrà in scena domani. Pronti-via e l’attaccante di scuola Inter sigla il vantaggio, andando per la ...

Calcio femminile - Europei Under17 2018 : Italia-Polonia 0-0 - le azzurrine pareggiano ancora - decisivo il match contro l’Inghilterra : Un altro pareggio 0-0 per la Nazionale femminile Under17 a Marijampole, negli Europei di Calcio di categoria in Lituania. Dopo lo 0-0 all’esordio contro la Spagna, le azzurrine hanno mantenuto la loro porta inviolata, nel secondo incontro del gruppo B, contro la Polonia in un match con occasioni da una parte e dell’altra: nel primo tempo la squadra allenata da Massimo Migliorini è andata vicina alla marcatura in un paio di circostanze ...

Calcio femminile - Europei Under17 2018 : Italia-Spagna 0-0 - le azzurrine pareggiano all’esordio contro le forti iberiche : La Nazionale Under17 di Calcio femminile di Massimo Migliorini ha fatto il proprio esordio negli Europei di categoria, che oggi hanno preso il via in Lituania. Le azzurrine hanno affrontato la fortissima Spagna, finalista nella passata edizione e vincitrice di tre titoli continentali, ottenendo un pareggio a reti bianche (0-0) da accogliere il sorriso, tenendo conto della forza delle avversarie. Un incontro giocato a viso aperto dalle nostre ...

Calcio - Europei under 17 2018 : parte bene l’Italia - Svizzera battuta 2-0 al debutto : parte bene l’avventura della Nazionale italiana di Calcio negli Europei under 17 in Inghilterra. Gli azzurrini, guidati da Carmine Nunziata, hanno battuto la Svizzera per 2-0 in quel di Burton nel debutto della manifestazione continentale di categoria. “Non poteva andare meglio – le parole del ct azzurro nel post gara -. Ho visto bel gioco, tante occasioni, un risultato che ci sta stretto. Ma va bene così: nella prima partita è ...

Calcio - Europei 2024 : la Germania si candida ufficialmente. Sfida finale con la Turchia? : La Germania si è ufficialmente candidata per organizzare gli Europei 2024 di Calcio. Reinhard Grindel, Presidente della FederCalcio tedesca, ha presentato il fascicolo a Theodore Theodoridis, segretario generale della UEFA. L’ambasciatore della candidatura è Philipp Lahm. La Germania dovrebbe vedersela con la Turchia che a breve dovrebbe presentare la sua candidatura. Il Comitato Esecutivo prenderà la propria decisione il prossimo 27 ...

Cinque serie in cinque Paesi europei per accontare il Calcio dietro le quinte : Il progetto 'The Net', della tedesca Beta con Red Bull, vale 100 milioni di euro In Italia se ne occupa Cross Productions: 'Da noi diventerà commedia' progetto ambizioso, un budget da manovra ...

Calcio - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Decisivi gli Europei - l’Italia ci prova in casa! : Il Cio ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Calcio maschile. Potranno partecipare 16 Nazionali, vediamo nel dettaglio il regolamento. QUANTI ATLETI PARTECIPANO alle Olimpiadi? Parteciperanno 16 squadre, ciascuna composta da 18 calciatori. Possono partecipare soltanto atleti nati dopo il 1° gennaio 1997 ad eccezione di tre fuoriquota per ogni formazione. COME CI SI ...

Barcellona-Roma 4-1- Il Barcellona affonda la Roma e si prepara al match di ritorno dell'Olimpico con un piede e mezzo già in semifinale. Capitolini nettamente inferiori tecnicamente, ma spesso distratti in fase difensiva, aspetto che ha ulteriormente complicato il match di ieri sera. L'ultimo gol subito dai giallorossi è l'emblema di una Roma battagliera, ma

Calcio - l’Italia U21 sfida la Serbia in amichevole : gli azzurrini cercano il colpaccio a Novi Sad - 4-3-3 verso gli Europei : Martedì 27 marzo l’Italia Under 21 tornerà in campo per affrontare la Serbia in un nuova amichevole internazionale. Dopo il pareggio per 1-1 contro la Norvegia al Renato Curi di Perugia, gli azzurrini sono attesi dalla complicata trasferta al Karadjordje Stadium di Novi Sad. I ragazzi di Alberico Evani, CT ad interim vista la promozione di Gigi Di Biagio, sfideranno una squadra molto ostica e compatta che sta letteralmente dominando il ...

Calcio - l’Italia pronta a organizzare gli Europei 2028? L’Italia per rilanciare il movimento : La Repubblica oggi ha riportato la notizia riguardante il desiderio dell’Italia di ospitare gli Europei 2028. L’organizzazione della rassegna continentale rappresenterebbe l’occasione per rilanciare il movimento, ko dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018. La candidatura era già nei piani di Tavecchio ma è stata confermata anche da Michele Uva e sembra non dispiacere, così riporta Repubblica, a Giovanni Malagò. Certo, ...