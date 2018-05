Ascolti TV | Sabato 19 maggio 2018

davidemaggio

: @mydressyblonde Non credo sia possibile, visto il calo di ascolti Maria ha pensato bene di non pubblicare le puntat… - _elisabennet : @mydressyblonde Non credo sia possibile, visto il calo di ascolti Maria ha pensato bene di non pubblicare le puntat… - Stellaaa94 : RT @pascaziomarco: @milly_carlucci @Ballando_Rai Ovvio!Anche quest'anno edizione pazzesca, complimenti a tutti!Al prossimo anno con l'unico… - pascaziomarco : @milly_carlucci @Ballando_Rai Ovvio!Anche quest'anno edizione pazzesca, complimenti a tutti!Al prossimo anno con l'… -

(Di domenica 20 maggio 2018) Royal Wedding Su Rai1 Ballando Tutti in Pista ha raccolto .000 spettatori con il % mentre la finale della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle ha conquistato .000 spettatori pari al % di share dalle 21. alle 0. (qui glidella finale dello scorso anno – qui glidi tutte le finali del programma). Su Canale 5 la settima puntata del serale di Amici 17 – in onda dalle alle – ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato .000 spettatori pari al % di share mentre NCIS New Orleans ha raccolto .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 The Good Dinosaur – Il viaggio di Arlo ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Ulisse ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Salverò Mia Figlia totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 L’Ispettore ...