Verona | stop del rettore a convegno su migranti lgbt sgradito ai neofascisti “No a

(Di venerdì 18 maggio 2018) “L’Università non può prestarsi a strumentalizzazioni da parte di soggetti estranei al mondo scientifico che si scontrano su temi politicamente ed eticamente controversi come quelli delle migrazioni e dell’orientamento sessuale delle persone”. È con queste motivazioni che ildell’ateneo di, Nicola Sartor, ha rinviato una giornata di studi sulle migrazionii prevista per il 25 maggio. Giornata fortemente osteggiata dai partiti. Come Forza Nuova, che nelle scorse settimane ha definito l’università veronese “ostaggio di potenti lobby” e ha minacciato di intervenire. “Ilva annullato, o ci pensa qualcuno o ci pensiamo noi”, si legge in un post pubblicato il sulla loro pagina Facebook. A farlo ci ha pensato ilSartor, per “evitare situazioni critiche che possano distogliere l’attenzione dai ...