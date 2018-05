Nel segno dell’Atletico Madrid | conquistata la terza Europa League

Guillermo Del Toro apre a Netflix Nel segno dell’horror. Arriva 10 After Midnight : Guglielmo Del Toro sta per lavorare con Netflix alla realizzazione di una serie tv horror dal titolo 10 After Midnight e pare che il progetto sia stato creato proprio da lui, che sarà quindi impegnato non solo dietro la macchina da presa (per alcuni episodi), ma anche come produttore esecutivo a cui spetterà, tra le altre cose, la scelta della squadra di sceneggiatori e registi che lo affiancheranno. Al momento non si sa molto, se non che si ...

Etna Photo Meeting 2018 - la 24esima edizione Nel segno della letteratura : La cerimonia di consegna del premio, prevista venerdì 1° giugno alle ore 19,30, inaugurerà dieci giorni di eventi dedicati al mondo della fotografia, con mostre di autori siciliani " Angelo Pitrone, ...

Per 15 mila islamici bresciani Ramadan Nel segno del dialogo : «Il Ramadan è un mese generoso, di condivisione universale, oltre che con Dio: non beviamo e non mangiamo e quindi ci sentiamo molto più vicini a tutte le persone del mondo che non possono mangiare»: Jamel Hemmadi, presidente del centro culturale islamico di via Corsica, definisce in questo modo il mese sacro dei fedeli di Allah, che inizia oggi e che nella nostra ...

Milano. Raccolte oltre 15 tonnellate di cibo Nel segno della solidarietà : Con Milano Food City il capoluogo lombardo si conferma attento alla solidarietà e alla promozione di una nuova cultura alimentare.

“Lo ha fatto per lui”. Giulia De Lellis - il nuovo tatuaggio la dice lunga. Nel disegno - un messaggio che ai fan non è sfuggito : Due anni e mezzo insieme, poi la decisione a sorpresa di fare un passo indietro, lasciando a bocca aperta i fan che non riescono ancora a capacitarsi di quella rottura. Ha decisamente fatto scalpore la rottura tra Giulia De Lellis e Andre Damante, un amore scoppiato nel corso di Uomini e Donne quando i due si erano conosciuti e innamorati. Lui era al servizio di Maria De Filippi nel ruolo di tronista, lei la bella corteggiatrice capace di ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Fort Benning 2018 : Nella carabina a squadre miste le coppie italiane sfiorano la finale : Ultimo giorno di gare per la tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno conclusa oggi a Fort Benning, negli Stati Uniti: nella prova della carabina 10 metri a coppie miste, Italia 1 di Simon Weithaler e Petra Zublasing è settima, mentre Italia 2 di Martina Ziviani e Lorenzo Bacci è ottava. Vince Cina 1 di Wu e Yao. nella finale della pistola 10 metri a coppie miste vittoria della Spagna di Franquet e Carrera. nella carabina mista Italia 1 di ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Fort Benning 2018 : Petra Zublasing nona Nella carabina tre posizioni : SFortunata Petra Zublasing nella carabina 50 metri tre posizioni femminile: nelle eliminatorie della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno in corso a Fort Benning, l’azzurra ha chiuso nona, prima delle escluse dalla finale, con lo stesso punteggio e lo stesso numero di centri ottenuti dall’ottava classificata. Eliminate anche Sabrina Sena, 15ma, e Martina Ziviani, 41ma. In finale il successo è andato alla croata Snjezana Pejcic, ...

SIMONA VENTURA/ Da Amici 2018 alla conduzione di Temptation Island Vip Nel segno di Maria De Filippi : SIMONA VENTURA siederà questa sera nella commissione esterna di Amici: atteso un nuovo scontro con Heather Parisi, a causa delle diverse opinioni su Biondo.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 08:15:00 GMT)

Tiro a segno - Coppa del Mondo Fort Benning 2018 : Lorenzo Bacci e Riccardo Armiraglio sfiorano la finale Nella carabina 10 metri : Una sola finale nella terza giornata della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno in corso a Fort Benning, negli Stati Uniti: nella carabina 10 metri maschile Lorenzo Bacci e Riccardo Armiraglio hanno sfiorato l’ingresso tra i migliori otto nella gara vinta dal tedesco Julian Justus. Nelle retrovie Giuseppe Pio Capano. Nelle eliminatorie infatti, che davano l’accesso all’atto finale, Lorenzo Bacci si è classificato decimo con ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Fort Benning 2018. Quarto posto per l'Italia : Lorenzo Bacci ai piedi del podio Nella carabina tre posizioni : Si ferma ancora una volta ai piedi del podio l'Italia del Tiro a segno nella seconda giornata della tappa di Coppa del Mondo a Fort Benning. A chiudere ai piedi del podio stavolta, nella carabina tre posizioni da 50 metri è Lorenzo Bacci che ha compiuto una bella impresa a centrare la finale e, dopo un avvio stentato, ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Fort Benning 2018 : Nella pistola da 10 metri Giuseppe Giordano è quarto : Inizia con un amaro quarto posto per l’Italia la tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno iniziata oggi a Fort Benning, negli Stati Uniti: lo ottiene Giuseppe Giordano nella pistola da 10 metri maschile. Vanno invece fuori nelle qualificazioni gli altri cinque italiani impegnati oggi. nella pistola da 10 metri maschile Giuseppe Giordano viene eliminato al quarto posto in finale con 197.8 nella gara vinta dal cinese Wu Jiayu con 241.2, ...

