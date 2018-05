Il contratto Lega-M5s | Sgravi per asilo nido solo agli italiani

Lega-M5s - un contratto economico per un affare politico : I negoziati per l'alleanza di governo M5s-Lega sono stati interpretati dagli stessi protagonisti secondo una figura del diritto privato: il contratto. Non abbiamo assistito a generici negoziati per un'...

Governo M5s-Lega : trovato un accordo tra Salvini e Di Maio - le ultime modifiche al contratto : Governo M5s-Lega, limature e ultimi dettagli. Nuovo incontro alla Camera tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che oggi cercheranno di mettere una firma...

RIFORMA PENSIONI/ contratto Lega-M5s - la soddisfazione del Movimento Opzione donna : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Contratto Lega-M5s, la soddisfazione del Movimento Opzione donna. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 17 maggio(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 17:52:00 GMT)

Governo - Di Maio : “Con Salvini sciolti tutti i nodi sul contratto”. Ma la Lega frena : Adesso c’è anche la bollinatura del Cremlino. Fonti del Governo di Mosca hanno espresso apprezzamento per la volontà di ritirare immediatamente le sanzioni alla Russia, come è scritto nero su bianco sul programma di Governo. Una proposta, già condivisa in campagna elettorale da Lega ed M5S, che dovrà maturare in sede europea con un impegno più deci...

Pensioni e Scuola - contratto M5S-Lega apre a quota 100 e 41 anni di servizio : Il contratto di governo M5S-Lega apre a quota 100 e 41 anni di servizio, ma per il sindacato Anief non basta: docenti e Ata svolgono lavori usuranti. La novità è inserita a pagina 26 del contratto di ...

contratto M5S-Lega : affondo sul jobs act di Renzi : 'Crea solo precarietà' LEGGI : Nella bozza del Contratto di governo 'corretta' da Luigi Di Maio e Matteo Salvini, in possesso dell'Adnkronos, spunta un affondo sul jobs act del governo Renzi. 'Particolare attenzione - si legge ...

5S-Lega - resta nodo premier Il contratto punto per punto : Roma, 17 mag. - , AdnKronos, - Sciolti "tutti i nodi tra M5S e Lega" sul contratto di governo, che "verrà chiuso formalmente stasera", resta ancora aperta la partita sulla premiership. Bisognerà ...

M5S-Lega : "contratto di governo entro stasera"<br>Di Maio : "Venerdì il voto online" : 16.15 - Di Maio: “Contratto al voto online venerdì”. Uscendo da un ristorante nei pressi della Camera dei Deputati, il leader del M5S, Luigi Di Maio ha dichiarato: "Credo che il contratto sarà messo al voto online degli iscritti venerdì". Alla chiusura con la Lega mancherebbero ormai alcuni dettagli, in particolare alcune misure relative al Sud. Prima della firma di Di Maio e Salvini, però, il contratto sarà sottoposto al candidato ...

M5s - Pizzarotti : “contratto con la Lega? È la morte del movimento. C’è malpancismo. Di Maio farà la fine di Renzi” : “Contratto di governo M5s-Lega? Questo è l’epilogo, la “morte del cigno” di quello che è stato il M5s dal 2009 a oggi”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) dal sindaco di Parma e presidente di Italia In Comune, Federico Pizzarotti. L’ex pentastellato spiega: “Oggi questo tipo di dinamiche e di scelte che vanno verso un unione con la Lega per trovare una maggioranza di governo che altrimenti non ...

GOVERNO - LEGA E M5S : contratto IN CHIUSURA/ Di Maio e Salvini quasi pronti - reddito di cittadinanza per 2 anni : GOVERNO, ultime notizie live: CONTRATTO M5s-LEGA pronto e siglato, chiuso vertice tra Salvini e Di Maio per il nome premier, forse ai 5Stelle. Tra i nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 16:10:00 GMT)

Tagli sulle pensioni d’oro - abolizione della Legge Fornero : cosa dice il contratto Lega-M5s : Riforma pensioni, ultime notizie. contratto di Governo Lega-M5s e Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 17 maggio(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 15:32:00 GMT)

Borsa - Mps crolla sul contratto M5S-Lega : 'Ridefinire gli obiettivi' : ... l'indice Ftse Italia perde quasi il 2%, mentre le big del settore vengono colpite dalle vendite sul FtseMib per i timori relativi alla politica finanziaria che potrà seguire il nuovo governo. ...

Lega-M5S - niente intesa sul premier. Di Maio : «Il nome nei prossimi giorni». Nel contratto il conflitto di interessi : Frenata sul nome del premier. L'accordo, nonostante l'ennesimo incontro stamani tra Salvini e Di Maio non c'è. E la novità del pomeriggio è che la soluzione non...

M5S-Lega : "contratto di governo entro stasera"<br>Di Maio : "passi avanti sul premier" : 14.37 - Sul programma Lega-M5s, cioè sul contratto di governo, ci sono da limare ancora alcuni punti mentre sul premier non si è ancora raggiunta la quadra fanno sapere fonti della Lega dopo il vertice Salvini-Di Maio a Montecitorio. Come sempre in questi ultimi giorni quello che vuole apparire più ottimista è Luigi Di Maio che a chi gli chiede come è andato l’incontro con Salvini risponde "bene, bene". Di Maio spiega che il contratto di ...