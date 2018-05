Flat tax | pensioni | le novità del contratto  “L’Italia blocca la Tav? Dovrà rimborsare”

Governo Lega-M5S - il nuovo contratto : dalla Flat tax all’immigrazione - ecco tutte le novità : Nella bozza finale diffusa oggi pomeriggio dall'agenzia di stampa Adnkronos, salta subito agli occhi la modifica dei punti relativi al comitato di conciliazione, all'uscita dall'Euro, alla cancellazione di 250 miliardi di debito pubblico - che diventa un escamotage contabile e non più una cancellazione vera e propria - e allo stop della Tav e del relativo "terzo valico". .Continua a leggere

M5S-Lega - contratto rivisto : salta stop ai lavori Tav. Novità su Flat tax e reddito di cittadinanza : Nell'ultima bozza rilasciata dal tavolo tecnico e vistata dai leader Salvini e Di Maio, cancellato ogni riferimento alla moneta unica. Rivista la previsione di un “Comitato di conciliazione”. Tra le Novità la revisione «integrale» dell’accordo Tav Italia-Francia, la stretta sui campi rom, gli sgravi fiscali agli asili nido solo per gli italiani e il reddito di cittadinanza a tempo (due anni). Sul premier trattativa a oltranza. L'affondo di ...

Flat tax - taglio delle pensioni : le novità Il contratto 5 Stelle-Lega : leggi il testo : Fisco, giustizia, grandi opere, gioco d’azzardo, vaccini, migranti, sicurezza stradale, previdenza, lavoro, reddito di cittadinanza. Nell’ultima bozza del contratto, i punti del programma.-- Sulle pensioni non c’è solo lo stop alla legge Fornero. Il punto 24 del contratto dice che «per una maggiore equità sociale riteniamo altresì necessario un intervento finalizzato al taglio delle cosiddette pensioni d’oro (superiori ai 5.000 euro netti ...

Governo M5S-Lega : da migranti a Flat tax - tutti i nodi da sciogliere : Immigrati, possibilità di riforme in deficit, nodo Tav, flat tax, limite di due anni al reddito di cittadinanza. Sono alcuni dei punti che figurano evidenziati in rosso nella bozza del contratto di Governo M5S-Lega – non la bozza definitiva ma quella a cui si lavorava ancora questa mattina – dunque da sottoporre all’attenzione dei due leader, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che dovrebbero pronunciarsi in merito decidendo la ...

Nuova bozza di contratto M5S-Lega - molti punti di disaccordo : Flat tax - alta velocità e vaccini : Nuova bozza del contratto di governo Lega-M5S, risalente a iera sera e diffusa da Repubblica. Nel documento sono sottolineate molte parti in sospeso che i capi politici avrebbero dovuto ridiscutere.Continua a leggere

Governo M5s-Lega - il programma/ Video - Di Maio : "domani chiudiamo" : comitato di conciliazione e Flat tax : Governo M5s-Lega, stallo su premier, programma e contratto: Mattarella non parla dopo Salvini e Di Maio e concede altro tempo. "Contratto in bilico": scenari e ultime notizie live(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 00:28:00 GMT)

"Lea indegni di un Paese civile". Le Regioni lanciano l'allarme. I sindacati : "No a Flat tax e condoni" : I livelli essenziali di assistenza sanitaria (detti Lea) "non sono più adeguati a quelli di un Paese civile". A lanciare l'allarme è il coordinatore della commissione affari finanziari della conferenza Stato-Regioni, Davide Carlo Capatina, in audizione per il Def davanti alle commissioni speciali di Camera e Senato riunite a Montecitorio. Dal 2018 al 2019, ha sottolineato il rappresentate delle Regioni "si passa dal 6,6% a 6,4% del ...

Di Maio : "Flat tax equa e reddito di cittadinanza. Il Governo sarà una bomba" : Se parte “questo Governo sarà una bomba”, ma quello che stiamo attraversando “è un momento per coraggiosi non per cuori deboli”. Così Luigi Di Maio in un video pubblicato su Facebook...

Dubbi dei 5 Stelle sulla Flat tax "Forse non è la strada giusta..." E arrivano anche i gazebo grillini : "Una scelta tra flat tax e reddito di cittadinanza? Io sono dalla parte dei cittadini e penso che oggi abbiamo bisogno di un sostegno al reddito e alle imprese. Ritengo che la flat tax non sia necessariamente uno strumento per raggiungere questo obiettivo... Segui su affaritaliani.it

Fornero - Flat tax e reddito di cittadinanza : il programma Lega-M5S costerebbe 100 miliardi l’anno : Secondo un'analisi condotta da Oxford Economics, l'approvazione del programma economico proposto da Lega e Movimento 5 Stelle costerebbe 100 miliardi di euro all'anno e porterebbe "a un drastico deterioramento del disavanzo di bilancio con il deficit, stimato dal nostro modello economico globale, al 5,5% nel 2019". .Continua a leggere

Lorenzo Fioramonti gela la Lega : "La Flat tax potrebbe non essere la strada giusta" : Lorenzo Fioramonti, deputato 5 Stelle e indicato dal Movimento come possibile ministro allo Sviluppo economico prima delle elezioni, critica la flat tax, la misura che piace tanto alla Lega. "Una scelta tra flat tax e reddito di cittadinanza? Io sono dalla parte dei cittadini e penso che oggi abbiamo bisogno di un sostegno al reddito e alle imprese. Ritengo che la flat tax non sia necessariamente uno strumento per raggiungere questo obiettivo e ...

Martina : Pd pronto a battaglia in Parlamento - no a Flat tax e condono : Lo ha detto il segretario reggente del Pd Maurizio Martina, durante una conferenza stampa sulla situazione politica. 'Se sono nelle condizioni di far partire un governo …

Crozza e la Flat tax : 'Fa scendere l'evasione fiscale come il gorgonzola il colesterolo' : Nella copertina di 'Che fuori tempo che fa', Raiuno, Maurizio Crozza cerca di spiegare al conduttore come funziona il nuovo condono fiscale,...