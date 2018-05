Elton John al Royal Wedding | ospite speciale delle nozze del Principe Harry e Meghan

Nozze reali : 'Elton John canta per sposi' - 21 anni dopo Diana : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

MEGHAN MARKLE E HARRY - IL MATRIMONIO/ Elton John ospite : canterà per i novelli sposi! : MEGHAN MARKLE e HARRY, è tutto pronto per il MATRIMONIO che sarà celebrato il 19 maggio: la sposa cambia le regole anche per il look. Ecco chi curerà il suo make up.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 14:13:00 GMT)

Harry e Meghan - Elton John canterà : L'annuncio su Elton John, rimbalzato subito sui media online del Regno Unito e del resto del mondo, non è in effetti ancora confermato ufficialmente, mentre Kensington Palace mantiene al momento ...

Meghan Markle e Principe Harry : Elton John canterà alla cerimonia : Meghan Markle e il Principe Harry ospiteranno alle loro nozze il cantante e musicista britannico Elton John . Quella del baronetto non sarà una semplice partecipazione al Royal Wedding - che si ...

Royal Wedding 2018 : Elton John canterà al matrimonio di Harry e Meghan : L'ipotesi era già nell'aria da gennaio, quando l'autore di "Your song" aveva cancellato alcuni concerti a Las Vegas previsti per la settimana del Royal Wedding. Ma ora sembrerebbe ufficiale: Elton John canterà alle nozze tra il principe Harry e Meghan Markle. A rivelarlo è il sito TMZ, secondo il quale il cantante si esibirà per gli ospiti del castello di Windsor.Elton John will perform at Prince Harry and Meghan ...

Royal Wedding : Elton John si esibirà al matrimonio di Harry e Meghan : Il sospetto si era insinuato lo scorso gennaio, quando Elton John cancellò senza preavviso alcuni concerti a Las Vegas proprio nel periodo del Royal Wedding, l’unione fra Meghan Markle e il Principe Harry, il matrimonio che tutto il mondo attende con impazienza. Da sempre legato alla famiglia reale, nel 2011 il cantante britannico partecipa alle nozze del Duca e della Duchessa di Cambridge. Nessuna esibizione in programma, solo ...

Elton John avverte Ed Sheeran : 'Il successo non dura per sempre' : ... che partirà dagli Stati Uniti l'8 settembre del 2018 e si compone di oltre 300 spettacoli in cinque continenti e si concluderà nel 2021. Gli appuntamenti in Italia saranno due: il 29 e 30 maggio ...

Elton John parla di Harry Styles e del suo tour : “È un ragazzo fantastico - adoro la sua musica” (video) : Elton John parla di Harry Styles nel corso dello speciale radiofonico Elton John's Rocket Hour, in cui l'artista dialoga con alcuni ospiti in merito a tanti temi, tra cui "la musica che conosci, la musica che non conosci e la musica che dovresti conoscere". Nel corso della chiacchierata con la cantautrice statunitense Kacey Musgraves, i due artisti hanno discusso di diversi argomenti, tra cui i testi che il musicista britannico trova ...

Donatella Versace : «Dalla cocaina mi ha salvato Elton John». Poi spiega perché è ricorsa alla chirurgia : Dopo il suo percorso le cose sono andate meglio ma la Versace ammette che con il suo 'ritorno alla realtà' ha avuto modo di vedere tutte le cose sbagliate del mondo della moda.

Donatella Versace : "Dalla cocaina mi ha salvato Elton John. La chirurgia? Ho creato una maschera per proteggermi" : "I rari momenti in cui rimanevo sola con la mia dipendenza, mi rendevo conto di essere molto, molto malata. Alcune sere non mi controllavo più e mi umiliavo davanti ai miei figli. L'odio che provavo verso me stessa aumentava di giorno in giorno". Donatella Versace si spoglia della sua corazza, della sua maschera aggressiva e sicura dietro la quale si è trincerata per anni, e in una lunga intervista al sito di moda Ssence, parla del ...

Ed Sheeran parla di Elton John : 'Mi ha guidato in questo strano mondo della musica' : Ed Sheeran ha cantato 'Candle in the Wind' non solo in 'Revamp', l'antologia omaggio per il grande cantautore britannico uscita venerdì 6 ap... Continua a leggere su radio 105

Ed Sheeran canta Elton John con Coldplay - Lady Gaga - Miley Cyrus e tanti altri : audio dell’album Revamp and Restoration : Ed Sheeran canta Elton John e non è il solo: Revamp and Restoration è il titolo dell'album-tributo all'iconico baronetto inglese e al suo storico collaboratore Bernie Taupin, una raccolta di grandi cover del suo repertorio per celebrarne il mezzo secolo di carriera. "È un grande complimento quando gli artisti amano le tue canzoni, quindi impiegano il loro tempo e i loro sforzi per rielaborarle", ha detto Elton John in una dichiarazione ...