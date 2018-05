Calcio | Luigi Di Biagio torna allenatore della Nazionale under 21 A fine maggio due

Calcio - Luigi Di Biagio : “Dobbiamo migliorare - cambierò 3 o 4 giocatori. Domani gioca Donnarumma” : La tournée in Inghilterra si chiude Domani, martedì 27 marzo, per l’Italia, che affronterà a Wembley i padroni di casa nel secondo test amichevole dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Argentina. Il ct Gigi Di Biagio è pronto a mescolare le carte per vedere all’opera tutta la rosa dei convocati per le prime uscite dopo la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali 2018 in Russia. Un gruppo da rifondare, partendo però da alcune certezze e ...

Calcio - Luigi Di Biagio : 'So di giocarmi tanto ma ora abbiamo altri problemi. Buffon? E' qui per aggregare e su Balotelli ' : Per la cronaca, dopo aver svolto gli accertamenti clinici e diagnostici, Giorgio Chiellini ha lasciato il ritiro di Coverciano : il difensore della Juventus, che era uscito per infortunio sabato sera ...

Calcio - Luigi Di Biagio : “So di giocarmi tanto ma ora abbiamo altri problemi. Buffon? E’ qui per aggregare e su Balotelli…” : La Nazionale italiana di Calcio si è radunata ieri sera a Coverciano per preparare le due amichevoli con Argentina e Inghilterra in programma rispettivamente venerdì 23 marzo all’Etihad Stadium di Manchester (19.45 locali, 20.45 italiane) e martedì 27 marzo al Wembley Stadium di Londra (ore 20 locali, 21 italiane). In panchina ci sarà Luigi Di Biagio, scelto per occupare la panchina azzurra per questi impegni. Due partite importanti per i nostri ...

PAOLA FERRARI/ Il ricordo di Luigi Necco "raccontò gli intrecci tra camorra e Calcio" (S’è fatta notte) : La giornalista e conduttrice PAOLA FERRARI sarà una delle protagonista della puntata di S’è fatta notte. A Maurizio Costanzo racconterà i suoi 40 anni di televisione(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 09:57:00 GMT)

Addio a Luigi Necco - il dolore di Paola Ferrari : 'Raccontò il Calcio oltre il Calcio' : 'Sono molto scossa per la scomparsa di Luigi Necco, lui ci ha ricordato come il giornalismo sportivo non sia fatto solo di pallone e di calcio giocato. La sua storia parla da sola e riusciva davvero a ...

Calciopop - un dizionario sentimentale del pallone. Quello che piaceva a Luigi Necco : “C’è chi non si indigna e ha il coraggio di denunciare quella vergogna!” Prima di presiedere l’Autorità nazionale anticorruzione, in Football Clan (edizioni Bur) Raffaele Cantone ricordava la gambizzazione dell’inviato 90° Minuto da Avellino (poi Napoli d’Era maradoniana): tre colpi di pistola contro le gambe Luigi Necco fuori un ristorante di Mercogliano, svelato in diretta Rai l’inchino di Juary, brasiliano col vizio del ballo lato bandierina, ...

Lutto nel mondo del Calcio : è morto Luigi Necco : volto di 90° minuto : morto Luigi Necco – Lutto nel mondo del calcio, nelle ultime ore è morto Luigi Necco: volto di 90° minuto, si è spento all’ospedale Cardarelli di Napoli, per una grave insufficienza respiratoria, avrebbe compiuto 84 anni a maggio. Il 29 novembre 1981, Necco fu vittima di un attentato: gambizzato in un ristorante di Avellino, a sparare tre uomini inviati a Vincenzo Casillo ‘O Nirone. “Il presidente Aurelio De Laurentiis, ...