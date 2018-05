M5s | ' C' è rosa di nomi premier | ma al Colle saliremo con uno solo'

Pd - Rosato : “Alleanza M5s-Lega per noi è grande opportunità per convincere chi ha votato 5 Stelle a preferire noi” : “Alleanza M5s-Lega? Noi del Pd abbiamo una grandissima opportunità: prendere i voti che sono stati dati ai 5 Stelle. Dobbiamo provare a convincere gli elettori M5s che la nostra proposta politica è alternativa a quella della destra e che siamo molto più coerenti dei 5 Stelle che avevano come unico obiettivo quello di sedersi a Palazzo Chigi“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Ho scelto Cusano (Radio Cusano Campus) dal ...

Governo - la rosa di Di Maio e Salvini oggi M5s e Lega di nuovo al Colle : 'Sarà premier terzo - ma politico' : Quel che colpisce è che prima, almeno nella retorica grillina, tutto si doveva fare in streaming ad onore del concetto di trasparenza. Mentre adesso la segretezza del faccia a faccia Di Maio-Salvini ...

Governo Lega-M5s - non c'è accordo sul premier : clamorosa ipotesi staffetta Salvini-Di Maio : "I passi avanti sono significativi". Si chiude così il faccia a faccia mattutino, a Montecitorio, tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini all'indomani del

Rosato : “Proporzionale? Ci sarebbe governo M5s-Lega - bello!”. Gomez : “Sta confessando di fare le leggi elettorali contro qualcuno?” : Faccia a faccia tra Peter Gomez ed Ettore Rosato, esponente del Pd e ideatore dell’attuale legge elettorale, a Piazza Pulita su La7. Si parla di voto anticipato e di legge elettorale: Rosato, che ha dato il nome all’attuale legge elettorale ha invitato ad una riflessione: “Se qualcuno ha un accordo per una legge migliore si faccia avanti. Bersani voleva il proporzionale puro, pensate che situazione avremmo oggi”. Di ...

BEPPE GRILLO : “REFERENDUM SU EURO - ROSATELLUM COLPO DI STATO/ Scontro tra Renzi e M5s riapre ‘ferita’ nel Pd : BEPPE GRILLO, "referendum sull'EURO, l'Italia si esprima": replica di Renzi su Facebook, "M5s non ha numeri per il Governo e sbroccano. Orgoglioso di aver fermato accordo pericoloso"(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 14:10:00 GMT)

Pd - Rosato : "Non mettiamo veto a governo in cui ci sia M5s - ma Di Maio non può fare premier" : Ettore Rosato, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita , La7, , parla della possibilità di dialogo con il M5S: "Non mettiamo il veto a fare un governo in cui ci siano i 5 stelle. Abbiamo detto che ...

Governo Pd-M5s - Paragone : “Un altro premier? Non è variabile a seconda dei desiderata di Rosato” : A Piazzapulita (La7) Gianluigi Paragone, pungolato da Peter Gomez, risponde in studio alle affermazioni di Ettore Rosato. L'articolo Governo Pd-M5s, Paragone: “Un altro premier? Non è variabile a seconda dei desiderata di Rosato” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Direzione Pd : “Fiducia a Martina - voto unanime”/ "No a M5s" - ma Rosato apre "se Di Maio fa un passo indietro" : Direzione Nazionale del Pd: Renzi batte le minoranze, diretta live e ultime notizie. Unità attorno al segretario Martina, mandato di fiducia fino all'Assemblea (e non al Congresso)(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 22:21:00 GMT)

Rosato e Cuperlo : 'Per governo con M5s servirebbe un Pd unito' : Il partito Democratico si prepara alla direzione del 3 in cui i Dem dovranno decidere la linea da decidere per un possibile accordo di governo con i Cinquestelle. Di Maio resta in attesa. Mentre ...

Governo - Rosato : “Siamo incompatibili con M5s e Lega - non con Forza Italia. Ma non c’è progetto per governare con loro” : “incompatibili”. Lo ripete una, due, tre volte e più, Ettore Rosato. Nello studio di Porta a Porta, il vice presidente della Camera non ha dubbi: M5s e Pd non possono governare insieme. Diverso, invece, il discorso con Forza Italia: “Sarei poco credibile se dicessi che siamo incompatibili con loro, perché nel 2013, c’era Bersani, abbiamo fatto insieme il Governo Letta – risponde a una domanda di Massimo Franco del ...

Rosato : Pd lontano da M5s ma vediamo : 14.19 "Le distanze tra noi e il M5S sono abissali, enormi, siamo stati avversari per 5 anni non per caso ma per profondi motivi di divergenza sui programmi". Lo ha detto il vicepresidente della Camera, Rosato (Pd), a margine della cerimonia alla Risiera di San Sabba per il 25 Aprile. Tuttavia, ha aggiunto, "con senso di responsabilità convochiamo i nostri organismi dirigenti" per capire "se è utile o no, nell'interesse del Paese, fare un ...

Governo : Rosato - Pd al tavolo ma con M5s distanze incolmabili : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – “Pieno rispetto per il lavoro del presidente della Repubblica, un lavoro difficilissimo che sta facendo e che impegna tutti noi. Le distanze con il M5S sono oggettivamente enormi e sembrano insormontabili”. Lo ha detto Ettore Rosato parlando con i cronisti alla Camera. “Noi -aggiunge il vicepresidente della Camera- ci approcciamo in modo corretto all’incarico affidato dal presidente ...