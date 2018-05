Giro d' Italia 2018 | le pagelle di Angelo Costa

Giro d’Italia 2018 - gerarchie ben consolidate in classifica. Yates-Dumoulin per la vittoria e Pinot-Pozzovivo per il podio? : Siamo a metà del Giro d’Italia 2018 ma le gerarchie sembrano essersi già delineate. La tappa odierna ha chiarito ulteriormente gli ultimi: a lottare per la maglia rosa di Roma saranno Simon Yates e Tom Dumoulin. Oggi il britannico ha attaccato sullo strappo conclusivo di Osimo sorprendendo l’olandese che però gli è rimasto in scia e ha contenuto il distacco al minimo. Il capitano della Mitchelton-Scott, capace di bissare il successo ...

Giro d’Italia 2018 - le pagelle dell’undicesima tappa : Simon Yates scatenato. Bene Davide Formolo - si difende Fabio Aru : Undicesima tappa per il Giro d’Italia, partenza da Assisi ed arrivo dopo un difficilissimo muro finale in quel di Osimo: a trionfare è ancora una volta Simon Yates che fa doppietta in Maglia Rosa dopo lo spettacolare successo di Campo Imperatore. Il britannico guadagna ancora su tutti i rivali in chiave classifica generale: in attesa delle grandi montagne può gustarsi il simbolo del primato in solitaria. Andiamo a rivivere ciò che è ...

Martina Quattrone - splendida madrina del Giro d’Italia : Il Giro d’Italia (la cui centunesima edizione terminerà il 27 maggio) non rinuncia alla sua madrina. D’altra parte è una tradizione che vede nella prescelta una sorta di musa di uno sport antico e ricco di valori in campo. Da qui la scelta di ragazze raffinate e con una spiccata personalità. Una di loro è Martina Quattrone, che è stata per molti un vero colpo di fulmine, tanto che negli ultimi giorni si parla molto di lei. Nella ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : segnali di crescita. Lo Zoncolan ultima spiaggia per ribaltare la classifica : Fabio Aru, anche oggi, ha perso secondi dalla maglia rosa Simon Yates al Giro d’Italia 2018, 21 per l’esattezza. Rispetto ai giorni scorsi, tuttavia, si è percepito qualcosa di diverso nella condizione atletica dello scalatore sardo. Fin qui il Cavaliere dei Quattro Mori ha sempre faticato quando la strada cominciava a salire, affrontando Etna, Montevergine e Campo Imperatore sovente nella retroguardia del gruppo, per poi pagare ...

La bozza del contratto M5s-Lega pubblicata da HuffPost Italia fa il Giro delle testate mondiali : Il documento pubblicato ieri da Huffington Post Italia - la copia del contratto per il governo del cambiamento "sottoscritto dal Signor Luigi Di Maio Capo politico del Movimento 5 Stelle e dal Signor Matteo Salvini Segretario Federale della Lega" (queste le testuali parole che compaiono all'inizio della bozza di accordo) - ha fatto il giro del web. Non solo in Italia, ma anche all'estero. Molte le testate straniere che hanno ripreso l'esclusiva, ...

Giro d’Italia - ecco i motivi dello scarso rendimento di Fabio Aru : Anche la seconda settimana di Giro d’Italia sta mettendo a nudo in maniera spietata le difficoltà di Fabio Aru. Giorno dopo giorno lo scalatore sardo sta accumulando sempre più ritardo in classifica, lasciando l’impressione di un corridore che non è in grado di far girare la propria corsa nonostante l’impegno profuso. Sul Gran Sasso il capitano della UAE Emirates si è staccato da tutti i diretti rivali per la classifica generale, ed anche la ...

Giro d'Italia : altro numero di Yates! Vince a Osimo e resta in rosa : ancora Simon Yates a lasciare il sigillo - il secondo - su un Giro d'Italia sin qui magnifico. La maglia rosa si prende anche il traguardo di Osimo, dodicesima tappa del Giro d'Italia , 156 km, , con ...

VIDEO Giro d’Italia 2018 - la vittoria di Simon Yates a Osimo : attacco micidiale della maglia rosa - Dumoulin secondo. Gli highlights della tappa : L’undicesima tappa del Giro d’Italia 2018 ha regalato grandi emozioni. La Assisi-Osimo ci ha offerto il commovente passaggio da Filottrano per ricordare la memoria del compianto Michele Scarponi, poi nel finale un muro di due chilometri che ha fatto la differenza: Simon Yates ha attaccato in maglia rosa e ha vinto precedendo Tom Dumoulin di un paio di secondi, ottima risposta da parte di Domenico Pozzovivo (a 8”), mentre Fabio ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome irriconoscibile. Quando la strada sale - si stacca. Che calvario - il podio è ormai lontano : Dov’è finito il vero Chris Froome? Quello che stiamo vedendo al Giro d’Italia 2018 è soltanto una controfigura del Campione capace di dominare le corse a tappe, un lontanissimo parente del fenomeno che metteva in fila tutti i rivali e che conquistava tre Tour de France consecutivi con una facilità disarmante, esibendo tutta la sua classe cristallina e brillando davvero su tutti i terreni. Il britannico, invece, sta davvero patendo le ...

Giro d’Italia – Simon Yates orgoglioso del risultato : “sono contento di avere guadagnato su Tom Dumoulin” : Simon Yates sempre più leader della classifica generale del Giro d’Italia: la maglia rosa guadagna ancora su Tom Dumoulin Simon Yates della Mitchelton Scott ha vinto la undicesima tappa del Giro d’Italia. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Tom Dumoulin della Sunweb e Davide Formolo della Bora Hansgrohe staccati di qualche secondo. Il ciclista britannico ha consolidato il suo vantaggio in classifica generale ...

Giro d'Italia 2018 - tutte le tappe : percorso e altimetria : Si parte da Gerusalemme, novità assoluta: il Giro d'Italia 2018 sarà più speciale che mai. Ecco la guida con tutte le informazioni utili sul Giro d'Italia 2018: le tappe, il calendario, il percorso e le...

Giro d'Italia - la maglia rosa Yates vince la tappa di Osimo. Aru e Froome perdono altri secondi : La maglia rosa Simon Yates della Mitchelton-Schott ha vinto la tappa numero 11 del Giro d'Italia 101: 156 chilometri da Assisi a Osimo. Al secondo posto Tom Dumoulin della Sunweb seguito da Davide ...

Giro d’Italia 2018 - le altre classifiche : tutto invariato - Elia Viviani maglia ciclamino : tutto invariato nelle altre classifiche del Giro d’Italia 2018 dopo l’undicesima tappa. maglia ciclamino 1 ITA Viviani Elia QUICK-STEP FLOORS 178 2 IRL BENNETT Sam BORA – HANSGROHE 112 3 ITA BALLERINI Davide ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 87 4 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 86 5 ITA MODOLO Sacha EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 73 6 ITA BATTAGLIN Enrico TEAM LOTTO NL – JUMBO 53 7 CAN BOIVIN Guillaume ...

Giro d’Italia – Strappo pazzesco di Simon Yates - aumenta il suo vantaggio su Dumoulin : ecco la nuova classifica generale : Simon Yates vince l’undicesima tappa del Giro d’Italia, aumentando il proprio vantaggio in classifica sui propri avversari Simon Yates vince l’undicesima tappa del Giro d’Italia, precedendo sul traguardo di Osimo un arcigno Tom Dumoulin. Il ciclista della Mitchelton Scott aumenta così il proprio vantaggio in classifica generale, salendo a più 47 secondi sul campione in carica, che tiene il posto d’onore davanti a ...