Governo | passi avanti sul contratto Salvini | ' Siamo al tratto finale' Di Maio | ' Forse

Governo - ecco perché Di Maio e Salvini non ce l’hanno fatta. I prossimi passi dei due leader : Ancora nessuna quadra tra M5S e Lega. Non è stata raggiunta al momento la cosiddetta intesa su programma e nome da indicare come possibile presidente del Consiglio per poter dar vita ad una maggioranza parlamentare in grado di sostenere il Governo. Per questo le rispettive delegazioni, dopo essere rimaste a colloquio allo studio alla Vetrata con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per poco più di mezz’ora, hanno chiesto ...

Di Maio : «Passi in avanti sul contratto di Governo» Al via il vertice con Salvini : Il leader dei 5 Stelle su Facebook: convergenze su reddito di cittadinanza, flat tax, lotta al business dell’immigrazione, abolizione della legge Fornero, conflitto di interessi

Di Maio : «Passi in avanti sul contratto di Governo» Alle 16 vertice con Salvini : Il leader dei 5 Stelle su Facebook: convergenze su reddito di cittadinanza, flat tax, lotta al business dell’immigrazione, abolizione della legge Fornero, conflitto di interessi

Di Maio : «Passi in avanti sul contratto di Governo». Alle 16 vertice con Salvini : Il leader dei 5 Stelle su Facebook: convergenze su reddito di cittadinanza, flat tax, lotta al business dell’immigrazione, abolizione della legge Fornero, conflitto di interessi

Di Maio : «Passi in avanti sul contratto di Governo». Alle 16 vertice con Salvini : Il leader dei 5 Stelle su Facebook: convergenze su reddito di cittadinanza, flat tax, lotta al business dell’immigrazione, abolizione della legge Fornero, conflitto di interessi

Governo - M5S-Lega : 'Passi in avanti'. Domenica nomi al Quirinale : ... a questo nome si potrebbero aggiungere da parte di M5s e Lega anche i profili delle personalità scelte per ministeri di 'peso' come Economia, Esteri, welfare, Mise e Interno. Di nomi per la poltrona ...

Governo - Salvini agli Interni e Di Maio agli Esteri : passi avanti e incognita premier : La presenza di Luigi Di Maio e Matteo Salvini in un ministero "di peso" non la mette in dubbio più nessuno,

Governo M5S-Lega - Di Maio e Salvini : “Passi avanti”. Verso un nome terzo per il premier : «Passi avanti significativi», spiegano Matteo Salvini e Luigi Di Maio dopo il nuovo faccia a faccia di questa mattina. I due leader potrebbero tornare a vedersi già domani o nella giornata di sabato. Sicuramente entro domenica dovranno raggiungere la quadra, sia sulla squadra di Governo che sul programma: è quella, infatti, la dead line fissata dal...

Governo - incontro Salvini-Di Maio : M5S : «Significativi passi avanti» Lega : «Chiudere in 3 giorni o si vota» : A Montecitorio faccia a faccia fra il leader del Carroccio e quello del Movimento Cinque Stelle: al centro dell'incontro programma e nomi per l'esecutivo. I due hanno chiesto a Mattarella tempo fino a lunedì: «Se non chiudiamo si vota»

Salvini-Di Maio - incontro per il Governo : "Passi avanti su premier - temi e squadra" : Alla Camera l'incontro tra i due leader, Spadafora e Giorgetti: "Clima positivo per definire il programma e le priorità di governo". Nel pomeriggio la prima riunione con i responsabili tecnici dei diversi settori del M5s e della Lega. Probabilmente domenica il punto con Mattarella

Governo - Di Maio : ''Significativi passi avanti - momento importante per la Repubblica'' : 'Sono contento perché abbiamo mantenuto la nostra coerenza e la linea politica'. A dirlo è il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio in...

Governo - Lega-M5s : significativi passi avanti - su pensioni attese novità Video : Si riaccendono le speranze per chi spera nell’abolizione della riforma pensioni targata Fornero. Sembra ormai sempre più vicino, salvo imprevisti e nuovi colpi di teatro, un Governo formato dalla Lega e dal Movimento 5 stelle [Video] che in questi mesi hanno promesso un nuovo piano per la revisione del sistema previdenziale, proponendo in particolare la Quota 100 per tutti i lavoratori e la Quota 41 per i precoci, la proroga del regime ...

Governo Lega-M5s - Salvini-Di Maio : “passi avanti”/ Video - chiesto tempo fino a lunedì : Giorgetti premier? : Governo Lega-M5s, Berlusconi dà via libera a M5s e Lega: Di Maio e Salvini trattano su premier e programmi, "significativi passi avanti". Le ultime notizie: il nodo delle nomine(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 14:03:00 GMT)

Salvini-Di Maio - incontro per il Governo : "Passi avanti su premier - temi e squadra" : Alla Camera l'incontro tra i due leader, Spadafora e Giorgetti: "Clima positivo per definire il programma e le priorità di governo". Nel pomeriggio la prima riunione con i responsabili tecnici dei diversi settori del M5s e della Lega. Probabilmente lunedì il punto con Mattarella