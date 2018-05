Ecco il contratto Lega-M5S | cancellazione del debito e regole per uscire dall' euro

Lega-M5S - Ecco la bozza di contratto : L’Huffington Post pubblica un documento di 39 pagine, ma una nota congiunta spiega: è una versione già modificata nel corso degli ultimi due incontri

Ecco il contratto di governo che fa litigare Lega e 5 Stelle : Si va dalle regole per uscire da euro alla cancellazione di 250 miliardi di debito italiano, passando per l'abolizione delle sanzioni alla Russia. L'Huffington Post ha pubblicato, in anteprima, il documento integrale su cui si è arenata la trattativa tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il documento porta la data di ieri mattina ma dà l'idea su cosa si siano messi a litigare i due leader. Ironia della sorte: al primo punto c'è l'istituzone di un ...

CONTRATTO M5S-LEGA/ Vincoli europei e austerità - Ecco come farli saltare : Di Maio e Salvini hanno chiesto più tempo. Ma l'obiettivo è chiaro: superare le politiche di austerità. E qui servirebbe una Commissione scientifica.

M5S - il contratto di governo si vota online. Ecco come funziona Rousseau : Gli iscritti diranno "sì o no" all'intesa. In alternativa daranno il loro assenso a quattro punti del programma dell'esecutivo. Ma resta il nodo affluenza, privacy e sicurezza. Casaleggio: "Sarà una ...

Ilva - Ecco il contratto fra Mittal e governo : Svelati dal Decimonono gli accordi fra l’Esecutivo e i nuovi proprietari, durissima reazione del sindacato: «Pronti a lottare e scioperare»

Dalle famiglie al fisco - Ecco i 10 punti del contratto di governo proposto dal M5s a Lega o Pd : Ventotto pagine di documento. Focus sulle convergenze: non c’è traccia di Flat Tax e reddito di cittadinanza. Non si parla di Legge Fornero o di vaccini ma si conferma l’impegno europeista dell'Italia...

Governo : convergenze e distanze - Ecco il contratto M5S : Roma, 23 apr. , AdnKronos, Ventotto pagine e 10 priorità raccolte in una bozza di accordo per il Governo dell'Italia 'tra Movimento 5 stelle e '. Il contratto 'alla tedesca' elaborato per i 5 Stelle ...