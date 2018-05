Udine | il centrodestra conquista l’ultima roccaforte Pd Il candidato Ugo Falcone FdI

ilfattoquotidiano

: #14maggio: #Udine: il #centrodestra vince dopo 15 anni nel comune friulano. #Fontanini della #Lega è il nuovo sinda… - Giorgiolaporta : #14maggio: #Udine: il #centrodestra vince dopo 15 anni nel comune friulano. #Fontanini della #Lega è il nuovo sinda… - you_trend : ?? #BREAKING Pietro Fontanini (centrodestra) è il nuovo sindaco di #Udine #ballottaggio #elezioniFVG #maratonaYouTrend - serracchiani : Un abbraccio a @enzomartines e alla sua squadra, che per 280 voti non sarà il nuovo sindaco di #Udine, dopo uno spo… -

(Di lunedì 14 maggio 2018) Un video che riprende alcuni momenti dei festeggiamenti per la vittoria di Pietro Fontanini,delper la poltronissima di, immortala il segretario cittadino di Fratelli d’Italia Ugo(in lizza per un posto in giunta) mentre ostenta ripetutamente il saluto romano al grido di “rialzati”.insegna italiano, storia e geografia in una scuola secondaria oltre a lavorare nel campo dei servizi alla cultura. L'articolo, ill’ultimaPd. IlUgo(FdI) festeggia col saluto romano proviene da Il Fatto Quotidiano.