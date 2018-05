MotoGP - Dovizioso e Ducati come a poker | uno dei due ' bleffa'

MotoGP - GP Francia 2018 : Marc Marquez contro tutti! Andrea Dovizioso e Valentino Rossi vogliono rifarsi : Nel pRossimo weekend il Motomondiale torna protagonista in Francia per il quinto round iridato. Nella classe regina, la seconda vittoria consecutiva di Marc Marquez a Jerez de la Frontera (Spagna), in sella alla Honda, ha consentito al campione del mondo in carica di allungare, nella graduatoria generale, nei confronti di Andrea Dovizioso, leader alla vigilia della corsa andalusa. Sono 24 i punti di ritardo del forlivese, allo stato attuale ...

MotoGP Ducati - Dall'Igna «Entro il Mugello sapremo se Dovizioso rinnova» : TORINO - Le trattative sono in corso ma entro il Gran Premio del Mugello, in programma domenica 3 giugno, ci sarà una svolta. A dirlo è il direttore generale della Ducati Luigi Dall'Igna, presente a ...

Superbike a Imola - tira aria di MotoGP. Appare Dovizioso in veste di tifoso : «Mi fa piacere venire a Imola, qui sono di casa " ammette il 32enne romagnolo ai microfoni di Sport Mediaset ". Arrivo in moto, in uno dei pochi momenti che la uso in strada. E mi fa piacere esserci ...

MotoGP : Andrea Dovizioso potrebbe andar via. La Ducati può fare a meno del forlivese? : “Andrea Dovizioso ha fatto un lavoro fantastico, quindi ci sono tutti i presupposti perché questa storia continui, ma bisogna essere in due. Oggi abbiamo una bella moto e abbiamo dei grandi piloti che la possono portare, il primo di tutti è Dovi. Vorrei che questa cosa vada in porto, se non ci riuscissimo credo che faremo una squadra fantastica per puntare al titolo anche il prossimo anno“. Con queste parole l’amministratore ...

LIVE MotoGP - Test Jerez 2018 in DIRETTA : Valentino Rossi deve risolvere la crisi della Yamaha. Dovizioso per colmare il gap da Marquez. Si comincia alle 10! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della giornata di Test sul tracciato di Jerez de la Frontera dedicata alla classe MotoGP. Il massima cilindrata, protagonista ieri di un convulso GP di Spagna, si ripropone sullo stesso circuito che ha ospitato l’appuntamento iridato per provare componenti funzionali allo sviluppo delle moto. La Honda e Marc Marquez saranno gli osservati speciali. Il binomio nippo-spagnolo sta impressionando per ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : Andrea Dovizioso-Jorge Lorenzo - la coppia che rischia di scoppiare. Marquez vola via : Il GP di Spagna di MotoGP 2018, quarta prova del Mondiale è andata in archivio. Marc Marquez ha bissato il successo di Austin (Stati Uniti) e Jerez gli ha sorriso. Il Cabronçito, infatti, si è portato a casa un risultato significativo, andando via in fuga quando è stato necessario e mettendo in mostra una grande superiorità. Sul fronte Ducati un vero e proprio disastro: l’incidente del 18° giro ha estromesso sia Andrea Dovizioso e sia ...

LIVE MotoGP - Test Jerez 2018 in DIRETTA : Valentino Rossi deve risolvere la crisi della Yamaha. Dovizioso per colmare il gap da Marquez : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della giornata di Test sul tracciato di Jerez de la Frontera dedicata alla classe MotoGP. Il massima cilindrata, protagonista ieri di un convulso GP di Spagna, si ripropone sullo stesso circuito che ha ospitato l’appuntamento iridato per provare componenti funzionali allo sviluppo delle moto. La Honda e Marc Marquez saranno gli osservati speciali. Il binomio nippo-spagnolo sta impressionando per ...

MotoGP - dichiarazioni Dovizioso a Jerez : Nonostante il campionato sia solo alla quarta tappa, il campione del mondo in carica ha già maturato un discreto vantaggio in classifica: Siamo riusciti a fare qualcosa di grandioso. Non ero sicuro ...

MotoGP Diretta Jerez 2018/ Gara live : scontro Lorenzo-Pedrosa regala a Marquez 25 punti - Dovizioso steso : Diretta MotoGP, streaming video SKY Gara e warm up live GP Spagna 2018 a Jerez, oggi domenica 6 maggio: vincitore, ordine d'arrivo e podio.

MotoGP - Spagna : Lorenzo fa strike e cade con Dovizioso e Pedrosa : ... e dà un brutto colpo alle speranze mondiali del forlivese che, con questo 'zero', perde la leadership e scivola addirittura al 5° posto della classifica, con 24 punti di gap dal campione del mondo ...

MotoGP - Spagna : vince Marquez - Iannone terzo e Rossi quinto. Lorenzo sbaglia e fa fuori Dovizioso : Ma con uno come lui, non sai mai cosa aspettarti: il campione del mondo in carica intorno a metà gara ha preso un'imbarcata che chissà come avrà fatto a restare in piedi, ma intanto il suo vantaggio ...

MotoGP Spagna - Dovizioso : «Pedrosa e Lorenzo dovevano stare più attenti» : JEREZ DE LA FRONTERA - ' dovevano stare più attenti, hanno tanta esperienza in questo tipo di gare '. Andrea Dovizioso commenta l'episodio che ha inveitabilmente la gara per la Ducati e per la Honda ...

MotoGP - in Spagna vince Marquez con Iannone terzo. Cadono Lorenzo - Dovizioso e Pedrosa : Marc Marquez , Honda, ha vinto il Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Motomondiale, classe MotoGp. Sul podio di Jerez anche il francese Johann Zarco , Yamaha Tech3, , terzo Andrea Iannone ...

Classifica Mondiale MotoGP 2018 : Marc Marquez in testa - Andrea Dovizioso insegue a 24 punti! Valentino Rossi attardato : Marc Marquez è balzato in testa al Mondiale MotoGP 2018. Il Campione del Mondo, grazie alla vittoria del GP di Spagna, ha ripreso la vetta della Classifica generale con un vantaggio importante nei confronti degli avversari: 12 punti di margine su Johann Zarco, 20 lunghezze ...