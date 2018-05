Stop Nucleare | Trump ringrazia Kim

Nord Corea - Stop ai test. Ma Pyongyang vuole restare un Paese nucleare : Pyongyang ha annunciato che non farà più test missilistici e nucleari e che chiuderà il principale sito per i test atomici, quello di Punggye-ri. La novità è stata accolta con grande favore a Seul e Pechino. Meno a Tokyo, dove il premier Shinzo Abe ha sottolineato che quello che realmente conta è una denuclearizzazione completa e verificabile della penisola Coreana. Ma, ancora, non ci sono indicazioni sul fatto che il regime sia pronto a ...

[L'analisi] La svolta storica di Kim con lo Stop al nucleare non è un favore a Trump. E nasconde un piano preciso : La settimana prossima circa duemila giornalisti convergeranno verso il confine più militarizzato del mondo. Nel villaggio di Panmunjom, la Peace House ospiterà lo storico vertice tra il presidente ...

Corea del Nord - la svolta di Kim Jong-un 'Da oggi Stop ai test missilistici - pronti a chiudere sito nucleare' : Da un lato bisognerà fornire a Kim delle sicurezze per il suo regime, e un po' di soldi per risollevare un'economia stritolata dalle sanzioni. Dall'altro creare un protocollo per il disarmo sotto ...

Mosca verso le contro-sanzioni a Washington : "Stop alle importazioni e alla cooperazione su nucleare e aeronautica" : Il Parlamento russo si prepara a rispondere alle sanzioni Usa con un disegno di legge che limiterà le importazioni dagli Stati Uniti - e da quei Paesi che sostengono le sanzioni americane - di alcol, tabacco, generi alimentari e prodotti agricoli. Lo riportano le agenzie russe.Tra le contro-sanzioni proposte dalla Duma c'è anche la sospensione della cooperazione nel campo dell'industria nucleare e aeronautica. La Russia intende poi ...

Kim - dalla Cina con diplomazia : «Lo Stop al nucleare dipende dagli Usa e da Seul» : Il viaggio c'è stato davvero. Dopo due giorni di anticipazioni, indiscrezioni di varia natura e depistaggi, i media ufficiali di Cina e Corea del Nord hanno confermato la visita a sorpresa a Pechino ...

Si terra' a fine aprile, in base agli ultimi report, un grande summit che prevede, tra i diversi impegni in agenda, un tentativo di riappacificazione e riunificazione nazionale della dittatura di Kim Jong-un con la Corea del Sud e un dialogo tra gli Stati Uniti e la #corea del Nord, una manovra curiosa e inattesa che, se compiuta come sperato dalle potenze occidentali, potrebbe introdurre un nuovo status quo nell'assetto internazionale

Italia ripensaci - se ami il tuo Paese dici Stop al nucleare : Lo scorso 26 febbraio 2018, il Consiglio Comunale della mia città, Faenza, ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno riguardo al Trattato sulla proibizione delle Armi nucleari proposto da Ican, Premio Nobel per la Pace 2017. Prossimamente il sindaco di Faenza firmerà simbolicamente il Trattato e chiederà che anche l’Italia firmi e ratifichi il Trattato (per chi volesse, qui il video dal minuto 37) E’ questa la campagna ...