Premier e ' contratto' | vertice Salvini-Di Maio

GOVERNO - OK LEGA-M5S A 15 PUNTI DEL CONTRATTO/ Ultime notizie - nodo Premier : ‘terna’ di nomi tecnici : M5s-Lega, Ultime notizie GOVERNO: oggi via libera definitivo? Live, incontro Di Maio-Salvini a Milano per il CONTRATTO. La svolta potrebbe arrivare in serata: i due leader sono ottimisti(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 12:00:00 GMT)

Governo - nuovo vertice Di Maio-Salvini su contratto e rosa di possibili Premier : da Belloni a Tabellini : E’ l’ultimo giorno per limare l’intesa. Luigi Di Maio e Matteo Salvini si riuniscono di nuovo a Milano, al Pirellone, per trovare la quadra sul contratto “per il Governo del cambiamento“, una ventina di punti da sottoporre lunedì al capo dello Stato e su cui le delegazioni di M5s e Lega e i due leader hanno discusso per tutta la giornata di sabato. Oltre che sui temi chiave, dalla riforma del fisco con la flat tax ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 maggio : Governo Salvimaio : il contratto avanza e il Premier non si trova : La trattativa Grosso guaio per il premier. Al Colle con una rosa di nomi Gialloverdi – Stallo Cinque Stelle e Lega sulla ricerca del terzo uomo. I parlamentari M5S contro l’ipotesi di un tecnico: “Si venderà” di Luca De Carolis e Paola Zanca La minoranza permalosa di Marco Travaglio Vista l’ombra di B. e certi connotati di Salvini, il Governo Salvimaio ci stava veramente sulle palle. Poi i giornali, Macron, Renzi e i suoi ...

Governo - incontro Di Maio-Salvini. Casaleggio : contratto sarà votato online. 5s : Premier non Massolo : Salvini: "Due o tre giorni per chiudere o si vota". Di Maio: "Raggiunto un grande obiettivo. Ora diamo il prima possibile un Governo agli italiani". Casaleggio: il contratto votato online su Rousseau. Meloni: sostegno Fdi dipende da chi fa il premier. Carfagna (FI): "Voteremo no o astensione, dipende da chi c'è"

M5S-Lega - sintonia sul programma. 'Si va verso un Premier terzo. Conflitto di interessi nel contratto' : ' Piena sintonia '. Dopo aver registrato in mattinata p assi avanti in serata è una nota congiunta a fare il punto delle trattative fra Movimento 5 stelle e Lega sulla formazione del nuovo governo. I ...

M5S-Lega - sintonia sul programma. «Si va verso un Premier terzo. Conflitto di interessi nel contratto» : «Piena sintonia». Dopo aver registrato in mattinata passi avanti in serata è una nota congiunta a fare il punto delle trattative fra Movimento 5 stelle e Lega sulla formazione del...

Vertice M5S-Lega per contratto di governo. TotoPremier : in lizza Giorgetti - Giovannini e Bongiorno : L’opzione premier tecnico resta dibattuta perché sia Lega che M5S preferiscono una figura politica, ma si fa strada l’ipotesi di un presidente del Consiglio “terzo”. In mattinata incontro tra i due leader alla Camera: «significativi passi avanti su composizione e premier». I due partiti chiedono a Mattarella tempo fino a lunedì. Nel pomeriggio riunione tecnici Lega-Cinque Stelle...

Di Maio al Colle : "Contratto di governo con la Lega e Premier terzo" : Terzo e ultimo giro di incontri al Quirinale nel tentativo di formare un governo a oltre 60 giorni dalle elezioni. I primi a salire al Colle i rappresentanti del M5s. Luigi Di Maio ribadisce il no a ...