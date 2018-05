Ambiente | “In Pianura Padana maggiori sforamenti di pesticidi nelle acque”

meteoweb.eu

(Di giovedì 10 maggio 2018) La maggior presenza diacque si riscontra nellapadano-veneta, dove le indagini sono generalmente più approfondite (in termini di numerosità dei campioni e di sostanze ricercate);regioni del nord, infatti, si concentra più del 50% dei punti di monitoraggio della rete nazionale. Nel resto del paese la situazione resta ancora abbastanza disomogenea: non sono pervenute informazioni dalla Calabria, e in altre Regioni la copertura territoriale è limitata, così come resta limitato il numero delle sostanze ricercate. Lo rivela il rapporto dell’Ispra (il centro studi del Ministero dell’) suiacque in Italia. La presenza deiinteressa oltre il 90% dei punti delle acque superficiali in Friuli Venezia Giulia, provincia di Bolzano, Piemonte e Veneto, e più dell’80% dei punti in Emilia Romagna e Toscana. Supera il 70% ...