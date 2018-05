Milanoir | il titolo ispirato ai classici film crime italiani anni ' 70 ha una

eurogamer

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Good Shepherd Entertainment e lo sviluppatore indipendente Italo Games hanno rivelato che, il sanguinoso action gameaidegli'70, sarà lanciato il 31 maggio 2018. Il gioco sarà disponibile su Nintendo Switch e PC Windows, come anche su PlayStation 4 e Xbox One.come Milano Calibro 9 e Almost Human (Milano odia: la polizia non può sparare),è una storia di avidità, tradimento e vendetta, condita da una grafica pixel art elegante e una colonna sonora funky che ricorda molto da vicino gli'70. Potrete avventurarvi attraverso il violento ventre criminale di Milano alla ricerca dell'uomo che vi ha incastrato, sopravvivendo a inseguimenti mozzafiato e sparatorieLa campagna piena d'azione dipuò essere vissuta in solitaria o con un "partner in" nella modalità cooperativa locale per due ...