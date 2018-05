Agenzia Entrate | concorso 2018 Bando per 650 funzionari | cosa studiare e come prepararsi

FATTURA ELETTRONICA OBBLIGATORIA/ L’ Agenzia delle Entrate spiega come conservarla : FATTURA ELETTRONICA OBBLIGATORIA : L’Agenzia delle Entrate fornisce già delle utili indicazioni con una circolare. Un provvedimento del direttore spiega anche come conservarla (Pubblicato il Wed, 02 May 2018 16:59:00 GMT)

Fisco - Agenzia Entrate : 455mila le richieste di “rottamazione” : Fisco , Agenzia entrate : 455mila le richieste di “rottamazione” Nella “classifica” per regione, il Lazio è in testa con circa 77mila domande presentate, seguita dalla Lombardia (circa 58mila). Continua a leggere

Fisco - 730 precompilato dal 2 maggio 2018/ Agenzia delle Entrate : come e chi può accedere online - scadenze : Fisco , 730 precompilato dal 2 maggio 2018 : come accedere al sito dell' Agenzia delle Entrate , chi riguarda, i vantaggi e quali sono le scadenze generali.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 18:33:00 GMT)

Finte mail per il rimborso del canone Rai. L'allarme dell'Agenzia dell'Entrate : "È una truffa" : Attenzione alle mail inviate in nome dell'Agenzia delle entrate che, dietro la comunicazione di un fantomatico rimborso del canone tv, nascondono un tentativo di truffa a danno dei cittadini.Negli ultimi giorni sono state segnalate delle false mail, apparentemente provenienti dall'assistenza servizi telematici dell'Agenzia ma in realtà inviate da un indirizzo contraffatto non riconducibile alle entrate. Nel testo del messaggio di posta ...