Calciomercato | bomba dalla Spagna | Neymar vuole solo il Real Madrid!

(Di sabato 5 maggio 2018) Si preannuncia un’estate caldissima per quanto riguarda la prossima finestra di, in particolar modo non sono da escludere colpi di scena per quanto riguarda il futuro dell’attaccante Naymar. ‘Marca’ ha riportato la volontà didi indossare la maglia delMadrid e di giocare con Cristiano Ronaldo. Il brasiliano vorrebbe giocare in un clubmente competitivo e i Blancos, che si apprestano a giocare da favoriti la finale di Champions League sotto questo punto di vista sono una garanzia. Il problema principale al momento è rappresentato dal valore del cartellino del calciatore, novità nelle prossime settimane. L'articoloilCalcioWeb.