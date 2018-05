“Il mio matrimonio come la serie tv Doctor Foster” | marito la uccide a padellate

Emma Marrone sul flop di Essere qui ad Amici (video) : “Il mio disco più bello non vende : in Italia pronti a pugnalarti” : L'ammissione di Emma Marrone sul flop di Essere qui durante il serale di Amici di Maria De Filippi del 28 aprile ha spiazzato tutti: in quello che era partito come un discorso a sostegno del ballerino Bryan, in crisi dopo le difficoltà delle ultime settimane, la cantante salentina si è sfogata parlando apertamente dei risultati non brillanti del suo ultimo album in studio. Pubblicato a gennaio scorso, anticipato dal singolo L'isola, Essere ...

Alfie Evans è morto. I genitori su Facebook : “Il mio gladiatore è volato via. I nostri cuori spezzati” : “Al nostro bimbo sono spuntate le ali intorno alle 2.30. I nostri cuori sono spezzati. Grazie a tutti per il sostegno”. L’annuncio della morte di Alfie Evans, il piccolo di 23 mesi affetto da unada una grave quanto ignota patologia neurodegenerativa, arriva su Facebook, attraverso le parole dei suoi genitori, Kate e Tom. Il bimbo è morto nella notte all’ospedale di Liverpool, a cinque giorni dal distacco dei macchinari ...

“Il boss condannato per l’assassinio di mio figlio è innocente. Per 13 anni ho creduto nella giustizia - mi sento un cretino” : “La tomba di Gianluca è l’unica che non ha il marmo perché è pronta per essere portata via. Se questa è la giustizia e se questa è l’Italia, me ne vado e mi porto mio figlio perché non lo voglio lasciare in Calabria”. Da 13 anni Mario Congiusta chiede giustizia per chi, il 24 maggio 2005 a Siderno, ha ucciso suo figlio Gianluca, un ragazzo di 32 anni che ha pagato con la vita l’aver detto no alle richieste estorsive della ‘ndrangheta. Dopo ...

Macerata - spedizione della Mussolini contro il sindaco : “Il fantoccio di mio nonno? Atto osceno - chieda scusa”. Bagarre in municipio : Si è rischiato lo scontro fisico nell’incontro tra il sindaco di Macerata Romano Carancini e l’europarlamentare Alessandra Mussolini, arrivata in città dopo la “pignatta antifascista”, con il fantoccio del duce a testa in giù preso a bastonate dai bambini in piazza Cesare Battisti il 25 aprile. “Uno scempio, un Atto osceno” secondo l’eurodeputata, che ha invitato il sindaco a chiedere scusa alla città e a ritirare ...

Inter - Icardi spaventa i nerazzurri : “Il mio presente è qui. Sul mio futuro…” : Inter, Icardi- Intevistato ai microfoni di “Ole”, Mauro Icardi ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo presente in nerazzurro, con un’apertura al futuro. Parole che potrebbero preoccupare i tifosi Interisti in vista del big match contro la Juventus, ma ancora di più in vista del prossimo futuro. SARA’ ADDIO SENZA CHAMPIONS? L’attaccante ha così dichiarato: “Non […] L'articolo Inter, Icardi spaventa i ...

Volley - Ivan Zaytsev : “Il mio futuro? Ci devo pensare. Riscatto da schiacciatore. Carico per la Finale Scudetto - il momento più bello dell’anno” : Ivan Zaytsev è pronto per disputare la Finale Scudetto: spetterà a lui trascinare Perugia nella difficilissima serie contro Civitanova, con l’obiettivo di regalare alla tifoseria il primo tricolore della storia. Il suo entusiasmo è a mille dopo il successo ottenuto in gara5 contro Trento che ha spalancato le porte dell’atto conclusivo contro la Lube e raggiante ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Lo Zar sta ...

Cacca-gate - il marito della Kyenge (Pd) : “Il mio maremmano è stitico”. “Elezioni? Ho votato Lega e M5s. I dem sono bolliti” : Sembra risolto il caso occorso all’europarlamentare del Pd, Cécile Kyenge, che venerdì scorso ha subito un imbrattamento delle pareti della propria abitazione con escrementi animali. A dirimere il giallo è la trasmissione radiofonica La Zanzara (Radio24), che prima ha intervistato l’autore del gesto, un vicino di casa dell’ex ministra, poi il marito della europarlamentare, Domenico Grispino. Il primo ha accusato il coniuge ...

Allegri : “Il mio futuro? Devo ancora parlare con la società” : “Il mio futuro? Non c’entra l’eliminazione dalla Champions, con la società non ci siamo ancora parlati. Al di là del contratto che ho fino al 2020 e del fatto che alla Juve sto bene, bisogna parlare dell’anno prossimo e di cosa fare. Non ho ancora incontrato il presidente, di solito tra marzo e aprile ci incontriamo sempre, non c’è stata ancora nessuna riunione a livello organizzativo per l’anno ...

Loredana Lecciso replica ad Al Bano : “Il mio bene è stato tradito” : Al Bano attaccato da Loredana Lecciso sui social L’intervista choc rilasciata da Al Bano al settimanale DiPiù non ha fatto di certo piacere a Loredana Lecciso che ha tuonato con la sua solita signorilità sui social. Loredana ha infatti caricato una foto con la copertina del giornale di gossip in cui la scritta più grande (ovviamente) riguardava la dichiarazione fatta dall’ex. E’ bastato il titolo dell’articolo messo in ...

Elisa contro la cardiomiopatia : “Il mio cuore è una bomba a orologeria - ma sono più viva di prima” : Il giorno della rinascita, per Elisa, coincide paradossalmente con il giorno in cui i medici le hanno detto che il suo cuore è una bomba a orologeria pronta ad esplodere in qualunque momento: da lì, la decisione di impiantare un defibrillatore interno in grado di salvarla qualora ce ne fosse bisogno.Continua a leggere

Romina Power : “Se Al Bano avrà ripercussioni sulla sua salute riterrò responsabili i programmi di gossip”. E il cantante : “Il mio cuore è affaticato” : Romina Power è preoccupata per la salute di Al Bano: ha paura che il cantante sia sottoposto a troppo stress e ha anche un’idea su chi abbia responsabilità in questo senso. “Tutti questi programmi di gossip stanno giocando con il fuoco facendo arrabbiare AlBano. Se avrà una ripercussione sulla sua salute, li riterrò responsabili. Per favore smettetela di speculare su di lui, su di noi. Grazie”: così ha scritto Romina in un post ...

“Il mio cane è posseduto”. Follia contro l’animale : convinta di una tesi assurda - ecco cosa fa la padrone al suo “amico” a quattro zampe. Un gesto sconsiderato - dettato da una motivazione ancor più inspiegabile : Una scena di violenza inaudita, un gesto apparentemente sconsiderato e brutale dietro il quale si nasconde una realtà ancora più folle, fatta di fragilità e paranoie, di dolori mai superati che hanno spinto questa ragazza a macchiarsi di un crimine orribile. A raccontare la vicenda, che ha scioccato gli utenti sui social di tutto il mondo, è la Nbc. Protagonista una ragazza di 28 anni di nome Noel G. Moor, che vive nella città di ...

Rita Dalla Chiesa al Maurizio Costanzo : “Il mio rapporto con Carlotta” : Maurizio Costanzo Show: Rita Dalla Chiesa svela il suo rapporto con Carlotta Rita Dalla Chiesa al Maurizio Costanzo Show è stata interpellata dal conduttore riguardo alla prima notte in seguito alla morte di Fabrizio Frizzi. Maurizio ha infatti svelato che poche ore dopo il tragico evento lui e Rita si erano sentiti e la bionda conduttrice gli aveva svelato che non riusciva a dormire, ma voleva tenersi tutto dentro. Costanzo quindi gli ha ...

La Confessione - Serena Grandi : “Il mio coinvolgimento con la droga? Serviva un nome importante. Poi mi hanno risarcita” : “La droga? Sono le stronzate degli anni ’80, oggi non va nemmeno di moda. Chi non ha fatto uso di cocaina?”. L’attrice Serena Grandi, ospite di Peter Gomez a La Confessione (in onda venerdì 6 aprile alle 23 su Nove), rivela alcuni spaccati della sua vita privata, tra luci e ombre. “Il caso di droga in cui sono stata invischiata? Ci voleva un nome importante”, commenta amara la Miranda di Tinto Brass. Nel 2003 Grandi finì agli arresti ...