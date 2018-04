Skype down | il programma per le videochiamate non funziona in Europa

Blastingnews

(Di venerdì 27 aprile 2018) #, il famosoVIDEO specializzato nelleha dato segni di cedimento oggi. Le prime segnalazioni sono arrivate oggi, 26 aprile 2018, dalle ore 3.00 alle 6.00 del mattino. Tuttavia, poiché non si tratta di un orario di punta non sono state tante le persone che hanno accusato il disservizio. Tuttavia, il problema sembrava essersi risolto nelle immediate ore successive, ma così non è stato. Dopo poco meno di 12 ore si sono verificati nuovi problemi, ma questa volta sono stati centinaia e centinaia gli utenti che si sono lamentati dell'improvvisodi, i motivi sono sconosciuti I disservizi accusati maggiormente sono iniziati alle ore 15.00 circa in diversi paesi europei e attualmente i server risultano ancora irraggiungibili. Il problema principale è che questo è unusato spesso per motivi di lavoro oltre che per puro ...