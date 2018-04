Renato Zero lo annuncia su Facebook | ' Il 18 maggio esce Zerovskij - Solo per amore'

Tutto l’impegno di Renato Zero in Zerovskij Live - nuovo album atteso a maggio : tutti i dettagli : Renato Zero in Zerovkij Live non intende smentirsi. Questo è quello che ha voluto trasmettere nello spettacolo all'Arena di Verona del 1° settembre e in tutti gli altri che ha voluto dedicare all'opera sinfonica concepita per i suoi 50 anni di carriera. Già distribuito nei cinema romani durante la proiezione di Zerovskij, il disco Live è ora pronto ad approdare sul mercato a partire dal 18 maggio, a un anno esatto dai firma copie che Renato ...

Renato Zero annuncia a sorpresa il doppio CD “Zerovskij Solo per Amore – Live” : Annuncio a sorpresa Renato Zero ha annunciato sul suo profilo Facebook l’uscita il 18 maggio del doppio CD “Zerovskij Solo per Amore – Live”. Dall’11 maggio sarà già disponibile in pre-order su iTunes e tutti coloro che lo acquisteranno riceveranno come instant gratification il brano “Potrebbe essere Dio”. Dopo il grande successo dell’omonimo tour che la scorsa estate ha registrato ovunque il sold out e al cinema con il film concerto, primo ...

Lo speciale su Lucio Dalla Unici il 25 aprile su Rai 2 - il ricordo di Renato Zero - Marco Mengoni - Ron e tanti altri : In onda stasera lo speciale su Lucio Dalla Unici, per celebrare il cantautore italiano scomparso nel marzo 2012. La serata di Rai 2 è totalmente dedicata al grande artista bolognese, raccontato al pubblico tramite aneddoti, interviste, fotografie, filmati e testimonianze da parte di alcuni amici. Il programma Unici: Lucio Dalla.. A Modo Mio andrà in onda il 25 aprile in prima serata su Rai 2 a partire dalle 21:20, condotto da Giorgio ...

Cala il sipario su Zerovskij al cinema - film-concerto in cui l’arte porta il nome di Renato Zero : L'ultimo saluto di Zerovskij al cinema, con quell'atteso non dimenticatemi, chiude il tour de force sul grande schermo dello spettacolo che Renato Zero ha concepito per i suoi 50 anni di carriera. Chi traffica su queste pagine, in cui spesso si parla di Renato Zero a mio nome, sa bene che quanto fatichi a mantenere contezza di me e dare un parere obiettivo su quanto portato al cinema nelle ultime settimane. È impossibile approcciarsi a uno ...

Zerovskij di Renato Zero torna al cinema ma solo in poche sale : calendario aggiornato : Zerovskij di Renato Zero torna al cinema ma solo in un numero di sale selezionate. Il ritorno sul grande schermo è stato deciso a seguito del grande successo riscosso dal film dopo la prima del 19 marzo, poi proseguita per tre giorni in oltre 320 sale italiane. Per questa seconda tornata, non sono però previste tutte le strutture che la distribuzione aveva messo a disposizione per la prima proiezione, ma solo una nuova selezione che ...

Ufficiale il nuovo trailer di Zerovskij di Renato Zero - ancora al cinema dal 3 aprile : Il nuovo trailer di Zerovskij di Renato Zero è finalmente Ufficiale. Dopo il grande successo delle prime date, lo spettacolo per i 50 anni di carriera è pronto a tornare sul grande schermo con altri due giorni di programmazione, al via dal 3 aprile. In continuo aggiornamento le sale nelle quali si attende la proiezione del film, elencate nel sito Ufficiale dedicato all'evento nei cinema. Le nuove date sono arrivate dopo i primi incassi da ...

Fabrizio Frizzi - Renato Zero su Facebook : 'Ti voglio bene e questo sarà per sempre' : 'Sperando che anche da lassù si possano ricevere messaggi...Te ne vai lasciando dietro di te il bell'esempio che sei stato per tutti. Il tuo rassicurante sorriso che spargevi come polvere magica su ...

"Ti voglio bene" - la dedica di Renato Zero : "Il mondo non sarà lo stesso - prosegue - ma per tanti come me il tuo ricordo sarà come un richiamo costante e necessario per fare sempre meglio ed osare di più. Non ti perderai tra le nuvole perché ...

Renato Zero ricorda Fabrizio Frizzi - il dolore per la perdita di un amico : “Sei stato un esempio per tutti” : Renato Zero ricorda Fabrizio Frizzi dopo l'improvvisa scomparsa del conduttore tv che ha commosso addetti ai lavori e pubblico. Non poteva quindi mancare il pensiero del cantautore romano per l'amico, che ha lasciato questa terra dopo una breve lotta per vincere una malattia che l'ha stroncato prima del previsto. Te ne vai lasciando dietro di te il bell’esempio che sei stato per tutti. Il tuo rassicurante sorriso che spargevi come polvere ...

Zerovskij di Renato Zero torna al cinema ad aprile dopo il successo di incassi : Zerovskij di Renato Zero torna al cinema. In via del tutto inaspettata, l'artista annuncia la nuova programmazione del film tratto dallo spettacolo concepito per i suoi primi 50 anni di carriera, con altri spettacoli il 3 e 4 aprile nei medesimi cinema già ufficiali. Il grande successo di pubblico ha quindi permesso a Zerovskij di tornare sul grande schermo, dopo i primi 500mila euro incassati per la tre giorni al via dal 19 marzo. Una ...

Renato Zero premiato dall’amore dei sorcini supera se stesso : Non c’è niente da fare, Renato Zero è profondamente e silenziosamente radicato nel cuore di tantissimi ora anche quando si parla di cinema. La prova risiede negli ultimi dati del box office: lunedì il suo docu-film Zerovskij – Solo per amore ha battuto addirittura il nuovo film a tema Lara Croft incassando 125mila euro, staccando la seconda posizione ferma a 105mila euro. Il re dei sorcini non si è accontentato solo del primo giorno della ...

Renato Zero : Renato Zero “ Quando Dio, pensò alla dolcezza e alla poesia, Tu Renato eri già nei suoi pensieri! Ed ora

Boom di vendite per Zerovskij di Renato Zero al cinema : vetta assoluta per la programmazione dello show : Le vendite per Zerovskij di Renato Zero hanno dato ragione all'artista romano. Forte del valore del suo progetto, Renato Fiacchini ha proposto il suo spettacolo alla Rai, che lo ha rifiutato, per poi dirigersi verso il grande schermo con lo spettacolo che ha concepito per i suoi primi 50 anni di carriera. Lo show ha debuttato in oltre 320 sale in tutta Italia, con la sorpresa del disco live in vendita a Roma, ma anche con un successo al ...

Renato Zero : «Zerovskij e io» : Quando si indossa qualcosa succede che quel qualcosa finisca per adattarsi perfettamente alla propria pelle fino a diventare essa stessa «pelle». Nella giostra dei ruoli che la vita ci impone quelle pelli si sommano fino a formare una corteccia impermeabile agli attacchi del tempo e della consunzione. Come Zerovskij io ho preso tanta pioggia e raccolto molta sofferenza. Né io né lui sapevamo che un giorno ci saremmo incontrati. Ma ...