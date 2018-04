Firenze Tram a Sesto e Campi verso la progettazione

"Se avessi due vite te le dedicherei entrambe". Lacrime e dolore ai funerali di Davide Astori a Firenze : Un lungo applauso e Lacrime: così per il passaggio del feretro di Davide Astori davanti allo stadio Franchi di Firenze da parte dei tantissimi presenti che volevano dare il loro ultimo saluto al capitano viola scomparso domenica scorsa. Via via si erano radunate oltre duemila persone.Il carro funebre, scortato da due motociclisti della polizia e quattro della polizia municipale, è passato lentamente davanti allo stadio e tra i ...