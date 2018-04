Aggressioni ai medici | Silvestro Scotti | «Un copione che si ripete da troppo tempo E’

meteoweb.eu

: #gfdonne Medico di famiglia accoltellato,dottoressa picchiata in ospedale - gfdonne : #gfdonne Medico di famiglia accoltellato,dottoressa picchiata in ospedale - AgenziaASI : Sanità,Foad Aodi (OMCeO Roma): 'Solidarietà con i medici e i giornalisti vittime di aggressioni , i quali ogni...… - fimmgbari : Aggressioni ai medici, un accoltellato a Napoli. Scotti (FIMMG): «Intervenga Mattarella» -

(Di venerdì 27 aprile 2018) «Ogni aggressione è una storia a sé, una pagina in più nel vergognoso libro che la politica ha scelto di leggere, anziché di scrivere». Così, presidente dell’Ordine deidi Napoli e segretario nazionale Fimmg commenta i nuovi episodi di violenza che vedono coinvolti ipartenopei. «Mi chiedo – dice– se vi sia da parte delle Istituzioni preposte un’adeguata valutazione del rischio. Parlo di valutazione perché la gestione è già qualcosa di ben più complesso, e presuppone un’organizzazione che non sembra esserci»., nello stigmatizzare ogni episodio di violenza, rilancia con forza la proposta di qualificare inell’esercizio delle proprie funzioni quali Pubblici Ufficiali. «In questo modo le denunce potrebbero partire in automatico e le pene sarebbero adeguate». Il presidente dell’Ordine deidi Napoli, segretario nazionale della ...