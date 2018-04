blogo

: RT @tvblogit: Piero Chiambretti: 'Vorrei lavorare di più, non mi piace stare in tribuna' - GPasqui : RT @tvblogit: Piero Chiambretti: 'Vorrei lavorare di più, non mi piace stare in tribuna' - Varych4 : Piero Chiambretti: 'Vorrei lavorare di più, non mi piace stare in tribuna' - SerieTvserie : Piero Chiambretti: 'Vorrei lavorare di più, non mi piace stare in tribuna' -

(Di giovedì 26 aprile 2018), fermo dal 24 novembre, domani sera tornerà nella seconda serata di Canale 5 con la quarta edizione di Matrix. "In questo mondo se stai via due mesi ti danno già sulla via del tramonto", ha dichiarato a Maria Elena Barnabi su Il Messaggero. "I palinsesti oggi sono come i flipper. Dopo novembre, dovevo ripartire a febbraio, poi a marzo, e infine tra Politiche, Regionali e altro, adesso. Peccato perché in tv paga la presenza. Dico solo che a nessunoina guardare la partita.di più. Certo, l'azienda ultimamente punta su cose che non sono mie: i talent, i reality", ha continuato Pierino. Il suo contratto dovrebbe durare fino alla fine del 2018: "Non sono sul mercato, per ora. Quando sono in un'azienda, sono dentro e basta. Poi, certo, se ci sono le condizioni, si tiene la posizione. Altrimenti di posizioni se ne ...