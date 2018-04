Napolitano sta meglio | la polizia indaga sugli insulti sul web

ilgiornale

(Di giovedì 26 aprile 2018) Dopo l'intervento all'aorta Giorgiosta. "Il presidente continua a migliorare e si comincia a pensare ad un possibile trasferimento al reparto di degenza", ha assicurato, il primario di cardiochirurgia dell'ospedale San Camillo che lo ha operato, nel bollettino medico di oggi. "Finchè è in terapia intensiva non possiamo sciogliere la prognosi, però siamo molto ottimisti", ha spiegato ai giornalisti il professor Francesco Musumeci, "Nelle prossime 24 ore valuteremo il trasferimento in degenza.sta reagendo molto bene per una persona di 93 anni, la sua reazione è fuori dal previsto, veramente straordinaria. Ha fatto una piccola colazione, le funzioni di organo sono in via di normalizzazione e ha iniziato una fisioterapia attiva. Il presidente emerito è perfettamente vigile, ci ha ringraziato del nostro impegno, dell'intervento che abbiamo fatto e ha voluto ...