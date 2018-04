Ecco 5 alimenti che migliorano la memoria e riequilibrano gli ormoni

Ecco gli alimenti che aumentano il desiderio sessuale : Il desiderio è il motore della sessualità, infatti senza di esso una relazione rischia di trasformarsi rapidamente in un rapporto di amicizia. Diversi possono essere i fattori, fisici e psicologici, che scatenano il desiderio sessuale: stile di vita, educazione, ormoni, fantasie, sentimenti. Uomini e donne hanno desideri molto diversi, ma proprio per questo raggiungere la giusta intesa è molto importante per la coppia. Il ...

Alimenti termogenici nella dieta per dimagrire : Ecco quali : Ci sono alcuni Alimenti "termogenici" che consentono di dimagrire mangiano. Tra questi il petto di pollo, il tacchino, i broccoli e l'uva.

Ecco come conservare gli alimenti mantenendoli commestibili per lungo tempo : La conservazione degli alimenti è uno dei processi fondamentali per preservare nel tempo l’edibilità e il valore nutritivo di un prodotto agroalimentare, prevenendone le alterazioni accidentali. Le cause di alterazione degli alimenti sono principalmente la crescita dei microrganismi, capaci di rendere un alimento incommestibile. Quante volte avete comprato del degli alimenti in eccesso, per poi ritrovarli qualche giorno dopo ammuffiti? ...

Emorroidi : Ecco gli alimenti da evitare e quelli consigliati : Le Emorroidi sono strutture vascolari del canale anale che giocano un ruolo importante nel mantenimento della continenza ed evacuazione fecale. Diventano patologiche quando sono gonfie o si infiammano, causando una sindrome nota come malattia emorroidaria. I principali sintomi che caratterizzano la presenza di Emorroidi sono perdite di sangue, prurito e generalmente anche dolore. Tali sintomi sono molto fastidiosi e possono essere invalidanti ...

Tumori : Ecco gli alimenti che proteggono dal cancro e perché : Secondo alcuni risultati ottenuti da uno studio PREDIMED (Prevencion con Dleta Mediterranea), si è trovata un’associazione tra il consumo di leumi, in particolare le lenticchie, e il rischio di mortalità causata dalla comparsa di forme tumorali. I ricercatori dell’Unità di Nutrizione in collaborazione con altri gruppi di ricerca dello studio PREDIMED hanno valutato il consumo di questi alimenti per contrastare queste malattie tante volte ...

Malattie reumatiche : la prevenzione passa anche dalla tavola - Ecco gli alimenti “protettivi” : I giovani dell’Europa del Sud seguono sempre meno la sana ed equilibrata dieta mediterranea, nata proprio in questi Paesi. Lo dimostrano i dati relativi all’obesità e al sovrappeso infantile. Stati che si affacciano sul Mare Nostrum come Malta (maschi: 38% e femmine: 32%), Grecia (maschi: 39% e femmine: 38%), Italia (maschi: 35% e femmine: 23%) e Spagna (maschi: 34% e femmine: 22%) presentano percentuali più alte di nazioni del Nord come ...

Alimenti per celiaci gratis : le novità del decreto - Ecco cosa è cambiato : Gratuità per gli Alimenti senza glutine per celiaci. Lo Stato continuerà l’assistenza economica dei cittadini italiani celiaci. Il nuovo decreto però ha abbassato il tetto massimo per l'acquisto dei prodotti ‘gluten free’ e di conseguenza la spesa dei celiaci sarà meno ricca e invece più leggeri i costi da sostenere da parte dello Stato. Alimenti per i celiaci: cosa è cambiato Le persone affette da questo particolare disturbo alimentare potranno ...

Nutraceutici - Ecco gli alimenti che fanno bene alla salute : alimenti Nutraceutici. Il neologismo è di origine americana ed indica quegli alimenti che, oltre a svolgere la loro funzione essenziale di nutrire l’organismo, hanno anche un apporto benefico sulla salute umana. Il problema è che questi alimenti possono avere un aspetto, o un gusto, poco gradevole. E allora, che si fa? “Creiamo qualcosa che non esiste”, ha affermato al Wired Health Luca Sebastiani, direttore dell’Istituto ...

Da Oxford la dieta anti diabete : largo a formaggi - caffè e miele - Ecco gli alimenti da preferire e da evitare : formaggi, yogurt, mele e ‘dosi’ regolari di caffè e tè riducono il rischio di diabete. Lo affermano gli esperti dell’università di Oxford, che hanno emanato nuove e precise linee guida, le prime che citano i cibi (e non i nutrienti) da preferire come scudo della malattia. In particolare secondo i ricercatori, che hanno passato in rassegna prove provenienti da circa 500 studi, quattro caffè al giorno ridurrebbero i pericoli ...

Oggi è la Giornata internazionale del Sonno : Ecco quali alimenti consumare per dormire bene : Pane, pasta e riso, ma anche lattuga, radicchio, aglio e formaggi freschi, uova bollite, latte caldo e frutta dolce: sono questi i protagonisti della dieta da cuscino per i circa 12 milioni di italiani che soffrono di insonnia a vari livelli di intensità. E’ quanto spiega la Coldiretti in occasione della Giornata internazionale del Sonno, il 16 marzo 2018, alla vigilia della primavera che accentua un problema che riguarda 1/3 della popolazione ...

Ecco gli alimenti che aiutano a mantenere la pelle perfetta : Alcuni alimenti sono indispensabili a mantenere una pelle sana e possono ridurre i segni dell’invecchiamento come rughe, decolorazione e riduzione dell’elasticità. La ricca dose di antiossidanti, vitamine A, C ed E, così come il selenio, aiutano a mantenere la pelle ben protetta e nutrita. Vediamo nello specifico quali sono gli alimenti più indicati per mantenere una pelle perfetta e giovane. Innanzitutto iniziamo con le bacche come fragole, ...

Ecco gli alimenti alleati della pelle tonica ed elastica : Molti alimenti, secondo numerosi studi, sono molto efficaci nel contrastare il cedimento dell’epidermide e garantendo una pelle sana, senza rughe, perfino senza acne. Portando a tavola alcuni alimenti possiamo mantenerci giovani, in quanto ricchi di sostanze antiossidanti che contrastano l’azione dei radicali liberi. I principali alimenti consigliati per ottenere questi risultati sono pere, mele, albicocche ma anche ortaggi come ...