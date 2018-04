Un nuovo manifesto per la cultura del cibo italiano

huffingtonpost

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Tra il 7 e il 10 maggio si terranno in Italia due importanti manifestazioni internazionali dedicate al: Seeds&Chips a Milano e Cibus a Parma. Una concomitanza che rinnova il duello fra le due città per la supremazia di polo leadersul tema del food. In apparenza potrebbe sembrare una follia la sovrapposizione temporale degli eventi, ma in realtà essi rappresentano due facce del mondo alimentare contigue e non sovrapposte; Cibus offre una fotografia della produzione qualitativa del food, Seeds&Chips racconta ile l'industria del domani. La vera follia semmai è che le due manifestazioni, pur avendo logiche di network importanti, non dialoghino tra loro; ed è questa l'Italia che non ci piace.L'imminenza dei due eventi e la ricorrenza dell'anno delimpongono una seria riflessione su cosa sia realmente oggi la ...