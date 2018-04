Sonic Mania Plus arriva nei negozi

Oltre un milione di download per Sonic Mania : Sembra proprio che i giocatori abbiano apprezzato il gradito ritorno del famoso porcospino blu di SEGA, almeno a giudicare dagli ultimi dati condivisi dalla compagnia e riportati da Famitsu.Infatti, come segnala Mynintendonews, il platform 2D Sonic Mania ha registrato Oltre un milione di download in tutto il mondo su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC. Dalla rivista si apprende anche che Sonic Mania Plus, nuova versione "extendend" e ...

Sonic Mania si aggiorna : nuovo boss - nuove animazioni e molto altro : Mentre poco tempo fa SEGA ha svelato Sonic Mania Plus, versione aggiornata e ampliata di Sonic Mania, ecco arrivare un interessante aggiornamento per il gioco che introduce gradite novità.Stando a quanto riportato da VG247.com, il nuovo update, disponibile su PS4 e in arrivo anche su Switch, PC e Xbox One, aggiunge alcuni contenuti a Sonic Mania. Innanzitutto sono stati aggiunti gli effetti di transizione tra un livello e l'altro, animazioni ...

Sonic Mania si aggiorna : Tutte le migliorie e novità : SONIC MANIA si aggiorna su Tutte le piattaforme con la patch 1.04, la quale introduce novità e migliorie interessanti, scopriamo insieme di cosa si tratta. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Tutti i dettagli sul nuovo aggiornamento di SONIC MANIA Di seguito il changelog con le novità e migliorie apportate: Aggiunte le transizioni per i livelli Aggiunta ...

Sonic Mania Plus annunciato al SXSW : La scorsa settimana al SXSW, SEGA ha ospitato il “Gotta Go Fast: The Official Sonic the Hedgehog Panel” rivelando nuovi titoli basati sull’amato franchise. Al panel hanno partecipato il capo del team Sonic, Takashi Iizuka, il Social Media Manager, Aaron Webber, il Director of Product Development, Austin Keys, il Director delle animazioni di Sonic Mania, Tyson Hesse e il coordinatore delle produzioni animate televisive, ...