' Alfie sta morendo' | i giudici dicono no al trasferimento in Italia

Alfie Evans - la Corte suprema respinge il ricorso : il piccolo resta in Gran Bretagna : E’ stato respinto il ricorso dei genitori di Alfie Evans contro la decisione dell’Alta Corte britannica secondo cui il piccolo non deve essere trasferito all’ospedale Bambino Gesù. Tom Evans e Kate James, i due genitori del bimbo di 23 mesi affetto da una malattia neuro degenerativa e al quale l’Italia aveva concesso la cittadinanza proprio perché venisse preso in cura a Roma, non erano in aula, dove invece era presente ...

“Alfie sta morendo” e il padre vuole denunciare i medici per “cospirazione finalizzata all’omicidio” : Il piccolo Alfie Evans, il bimbo britannico affetto da una grave malattia neurogenerativa e che i genitori vorrebbero portare in Italia, «ancora lotta» nonostante il distacco delle macchine che lo hanno tenuto per mesi in vita. Lo ha detto il padre, Thomas Evans che è tornato a scagliarsi contro i medici dell’ospedale pediatrico Alder Hey di Liverp...

