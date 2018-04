Napoli | protesta studenti contro aumento delle tasse | flash mob con le maschere de ‘La

Napoli - protesta a Scampia : rischio sgombero nelle case set di Gomorra : protesta per il diritto alla casa nel Rione Scampia a Napoli dove gli inquilini di alcuni palazzoni, utilizzati anche per il set di Gomorra e fino a poco tempo fa di proprietà del Comune, sono scesi ...

Napoli - studenti e cittadini tra i vicoli per protestare contro la violenza dei clan di camorra : studenti e gente comune in corteo tra i palazzoni di San Giovanni a Teduccio, periferia est di Napoli, contro le ‘stese’ le scorribande armate che esponenti di clan di camorra in guerra tra loro utilizzano per affermare il predominio sul territorio. ”Portiamo tutti un cartello con la scritta ‘Io non ci sto’, lo slogan della manifestazione – ha spiegato uno dei promotori – , perchè vogliamo affermare la ...

Scritte choc contro Donnarumma : la protesta degli ultrà del Napoli : «Donnarumma infame», è la scritta ch'è comparsa nella notte a Castellammare, nella città d'origine del portiere del Milan, protagonista di una polemica a...

Napoli - sottomarino nucleare Usa nel porto/ Ultime notizie : usato per attacco in Siria - de Magistris protesta : Napoli, sottomarino nucleare Usa nel porto: è stato usato per attacco in Siria. Il sindaco Luigi de Magistris protesta con una lettera al Comandante: “Mai più”. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 16:57:00 GMT)

Sottomarino Usa che ha lanciato missili era a Napoli a marzo - la protesta di De Magistris : Il Sottomarino nucleare statunitense Uss John Warner, di cui il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha lamentato la presenza in rada lo scorso 20 marzo, risulta essere uno degli assetti americani che ha partecipato all'attacco missilistico in Siria. Il canale You tube Aiir Source military, che raccoglie filmati relativi alle attività delle forze armate statunitensi, ha infatti pubblicato un video che risalirebbe a sabato, il giorno ...

Vittime dei preti pedofili - sit in di protesta davanti al Duomo di Napoli : 'Perché il cardinale Sepe non fa sentire la sua voce? Dove si trova il prete autore degli abusi?' hanno detto oggi esponenti della 'Rete L'Abuso' dinanzi alla cattedrale di Napoli per fare un ...

Vittime dei preti pedofili - sit in di protesta davanti al Duomo di Napoli : Italy#ChurchToo. È l'hashtag del sit-in, iniziato stamattina sul sagrato del Duomo di Napoli, delle Vittime degli abusi di preti pedofili. L'iniziativa è organizzata...

Protesta davanti al tribunale di Napoli dopo la scarcerazione dei fratelli Pellini : Acerra. Stanno Protestando davanti al tribunale gli ambientalisti della Terra dei Fuochi riuniti nei vari comitati. La manifestazione è stata organizzata per denunciare la scarcerazione dei fratelli ...

Napoli - protesta dei genitori di bimbi trapiantati al Monaldi. In lacrime : “Mio figlio ultimo sopravvissuto - gli altri sono morti” : Manifestazione di protesta del comitato genitori bimbi trapiantati che hanno bloccato l’uscita dell’ospedale Monaldi di Napoli. I genitori manifestano contro quelle che definiscono “le bugie” della Regione Campania e della direzione del Monaldi riguardo l’assistenza fornita ai piccoli pazienti. Il comitato denuncia che lunedì 12 marzo è morto un bimbo di 13 anni ricoverato in un reparto per adulti e rivolge un ...

Pd - da Palermo a Napoli la protesta anti Renzi parte dal Sud : “Gestione padronale con logiche da banditismo” : A Napoli la segretaria dei giovani si è dimessa dopo l’esplosione del caso rifiuti che ha coinvolto direttamente il secondogenito di Vincenzo De Luca. “Non posso più avallare logiche che definirei ai limiti del banditismo“, si è sfogata. A Caltanissetta, invece, alcune sezioni hanno abbassato le saracinesche, in polemica con la ricandidatura – la terza – di Daniela Cardinale, figlia dell’ex ministro ...